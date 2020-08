Prodapt gibt mit der Ernennung von Arun Pai zum Exec. VP und Geschäftsführer für Nord-, Mittel- und Südamerika Zuwachs seines Geschäftsführungsteams bekannt

Prodapt, ein führender Consulting- und Managed-Services-Anbieter für die Digital-Service-Providerbranche (DSP), gab heute die Ernennung von Arun Pai zum Executive Vice President & Head of Americas Business bekannt. In dieser Führungsposition leitet Arun Prodapts Geschäftstätigkeit in ganz Nord- und Lateinmerika und der Karibik.

Arun konnte zahlreiche Erfahrungen mit dem Outsourcing in IT und im Engineering sammeln und hat weltweit mit vielen Unternehmen zusammengearbeitet. Bevor Arun zu Prodapt kam, war er Direktor der Entwicklung neuer Geschäftsbeziehungen bei Quest Global, einem über Kapitalfonds finanzierten Outsourcing-Anbieter im Engineering. Zuvor verbrachte er viele Jahre bei HCL Technologies, zuletzt als Corporate Vice President, wo er als Manager mit kompletter Ergebnisverantwortung mehrere Industriesparten, einschließlich Hi-Tech, Fertigung, Luftfahrt, Transportwesen und andere betreute.

“Wir sind begeistert, Arun bei Prodapt zu begrüßen. Als Geschäftsführer hat er nachweislich Vertriebsorganisationen mit hohem Wachstum aufgebaut und gemanagt. Mit seinen Führungsfähigkeiten sowohl im Vertrieb als auch in der allgemeinen Geschäftsleitung ist er für uns ein großer Gewinn,” said Harsha Kumar, Direktor von Prodapt. “Seine enorme Branchenerfahrung wird uns zum Ausbau unserer vorhandenen strategischen Konten und dem Einstieg in neue Marken verhelfen. Er ist für die Vermittlung eines disziplinierten Verkaufsbestrebens bekannt, wobei es um Wachstum und Kundenfokus geht, und das passt gut zur Unternehmenskultur von Prodapt.”

“Ich freue mich, zu Prodapt zu stoßen und Teil der nächsten Wachstumsphase in den Sektoren Telekommunikation und DSP zu sein. Zudem hat mich das tiefgreifende Domänenwissen und das Vertrauen, das das Unternehmen bei seinen Kunden weltweit aufgebaut hat, stark beeindruckt,” sagt Arun Pai, Executive Vice President-Americas bei Prodapt.

In seiner mehr als 20-jährigen Karriere hat Arun in ganz Indien, Taiwan und Großbritannien gelebt und hat seinen Wohnsitz derzeit in den USA. Arun hat einen Bachelor-Abschluss in Technologie vom angesehenen Indian Institute of Technology in Kharagpur.

Informationen zu Prodapt: http://www.prodapt.com/

Prodapt ist ein seit zwei Jahrzehnten bestehender Anbieter von Consulting- und Managed-Services-Diensten, der sich ausschließlich der Branche der Telekommunikations-/Digital-Service-Provider (DSP) widmet. Prodapt hilft Kunden, ihre IT-, Produkt-, Betriebsabteilungen und Netzwerke zu transformieren, um ihre strategischen Ziele zu erreichen. Es berät zu Fragen der End-to-End-IT/Softwarearchitektur und ist in der Anwendungsentwicklung, Systemintegration, in Testverfahren, Wartung und Support tätig. Prodapt liefert Erkenntnisse und Transformationsdienste aus der Vordenkerposition und setzt dabei auf Technologien der nächsten Generation wie RPA (Robotic Process Automation), KI/ML (künstliche Intelligenz/maschinelles Lernen), SDN-NFV (software-definierte Netzwerktechnik/Virtualisierung der Netzwerkfunktionen) und OSS/BSS-Systeme der nächsten Generation. Sein Unternehmensberatungsteam berät Betriebsteams in Telekommunikationsunternehmen anhand von Six Sigma Prozessverbesserungs- und Automations-/RPA-Consulting-Services.

Neben der Unternehmenszentrale in Chennai unterhält Prodapt Niederlassungen in Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa, Indien und Afrika und ist eine ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, SSAE18 / ISAE, und DSGVO-konforme Organisation. Prodapt gehört zu dem 120 Jahre alten Geschäftskonzern The Jhaver Group, der über 16.500 Mitarbeiter an über 64 Standorten weltweit beschäftigt.

