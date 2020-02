Prodapt gibt wichtige Führungswechsel für die anstehende Wachstumsphase des Unternehmens bekannt

Prodapt, ein führender Anbieter von Beratungs- und

Managed Services-Leistungen für die Digital Service Provider (DSP)-Industrie,

gab heute Veränderungen in seiner Unternehmensleitung bekannt.

Rajesh Rathod, aktuell als Chief Operating Officer (COO) tätig, wurde zu

Prodapts Chief Technology Officer (CTO) befördert. Als solcher wird er sowohl

dem CEO als auch dem Vorstand dabei zur Seite stehen, strategische

Wachstumstreiber zu schaffen, die auf Technologie und Kompetenzentwicklung der

nächsten Generation ausgerichtet sind. Als CTO wird Rajesh sich der Optimierung

von Prodapt-Laboratorien widmen und sowohl Technologie-Angebote als auch

IP-Frameworks der nächsten Generation erstellen, um künftiges Wachstum zu

stärken und die M&A-Technologie voranzutreiben. Zusätzlich wird er den Bereich

Weiterbildung- und Qualifizierung überwachen, um Prodaptianer auf die anstehende

Wachstumsphase vorzubereiten.

“Rajesh hat eine robuste Plattform zur Bereitstellung von Technologie für

Prodapt errichtet und während der letzten zehn Jahre eng mit dem Vorstand

zusammengearbeitet, um Prodapt wachsen zu lassen. In seiner Rolle als CTO wird

er Prodapt IP- und Technologiekompetenzen der nächsten Generation schaffen

lassen, die DSPs auf die Zukunft vorbereiten”, so Vedant Jhaver, CEO von

Prodapt.

Darüber hinaus gab das Unternehmen die Ernennung von Sriram Natarajan zum

Executive Vice President und Head of Client Delivery bekannt. Als solcher wird

Sriram weltweite Lieferungen und Arbeitsabläufe leiten, ein Bereich, der bislang

unter der Führung von Rajesh Rathod stand.

Sriram bringt über 25 Jahre an Management-Erfahrung im Bereich Client Delivery

für zahlreiche Geschäftseinheiten und Dienstleistungen mit sich. Vor seinem

Beitritt zu Prodapt war er als Business Unit-Leiter bei Cognizant tätig, nachdem

er den Bereich Delivery für mehrere Vertikalen bei Infosys geleitet hatte. Er

spielte eine bedeutende Rolle bei der Umsetzung und Ausführung großer

Geschäftsabschlüsse von bis zu einer Milliarde Dollar an Gesamtertragsvolumen,

einschließlich des größten maßgeschneiderten Unternehmenstransformationsprojekts

bei Infosys.

“Wir sind hocherfreut, Sriram bei Prodapt begrüßen zu dürfen. Seine tiefgehenden

Erfahrungswerte in Bezug auf die Ausführung umfangreicher

Transformationsprogramme machen ihn zu einer wertvollen Bereicherung”, erklärte

Prodapt-Präsident Harsha Kumar. “Srirams Leidenschaft für Personalentwicklung

wird die Leitung des Bereiches Delivery stärken und uns zum bevorzugten Partner

für DSPss weltweit werden lassen.”

Informationen zu Prodapt: www.prodapt.com

Prodapt ist ein Beratungs- und Managed Services-Anbieter, der sich speziell auf

die Telekommunikation/DSP (Digital Service Provider)-Branche konzentriert. Das

Unternehmen unterstützt Kunden dabei, ihre IT, Produkte, Abläufe und Netzwerke

so umzugestalten, dass sie ihre strategischen Ziele erreichen. Prodapt bietet

umfassende IT-/Software-Architekturberatung, Anwendungsentwicklung,

Systemintegration, Tests, Wartung und Support. Prodapt bietet Einblicke und

Thought Leadership-geführte Transformationsdienste unter Nutzung von

Technologien der nächsten Generation wie RPA (Robotergesteuerte

Prozessautomatisierung), KI/ML (Künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen),

SDN-NFV (Softwaredefinierte Netzwerk-/Netzwerkfunktionsvirtualisierung) und

Next-Generation-OSS/BSS-Systeme. Das Business Consulting Team bietet Teams im

Telekommunikationsbereich Six Sigma-Prozessverbesserung sowie

Beratungsdienstleistungen für Automatisierung/RPA. Prodapt verfügt über

spezifische Frameworks und Lösungsbeschleuniger, die die Time-to-Benefit für

Kunden beschleunigen.

Prodapt mit Hauptsitz in Chennai verfügt über Lieferzentren in Amerika, Europa,

Indien und Afrika und ist nach ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, SSAE18 und GDPR

zertifiziert. Prodapt ist Teil der Jhaver Group, ein 120 Jahre alter

Geschäftskonzern, der mehr als 16.500 Mitarbeiter an über 64 Standorten weltweit

beschäftigt.

