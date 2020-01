Productized Service – kenntnisreicher Ratgeber für Freiberufler

Eines der größten Probleme von Freiberuflern ist laut Maik Pfingsten der stundensatzbasierte Tausch von Zeit gegen Geld. Als Experte holt man sich mit dieser Form der Bezahlung gravierende Schwierigkeiten ins Haus: Die eigene Arbeit wird nicht an dem Ergebnis gemessen, sondern am Stundenpreis und der Stundenzahl. Das hat wiederum zur Folge, dass ich nur über den Stundensatz verglichen werde, während die Qualität des Ergebnisses irrelevant scheint. Zudem werden bei Krankheit oder Urlaub keine Stunden berechnet.

Die Leser lernen in Maik Pfingstens Buch “Productized Service”, dass sie sich mit Hilfe des Productized Services vom stundensatzbasierten Geschäftsmodell lösen können. Freiberufler werden dabei nicht an der Zeit gemessen, sondern an der Qualität des Ergebnisses. Nach der Erfahrung des Autors sind Productized Services dem klassischen Tauschgeschäft –Zeit gegen Geld– haushoch überlegen. Freiberufler lösen hierbei für den Kunden ein spezifisches Problem für einen klaren Preis, der sich unabhängig von der Zeit macht, die sie für die Leistungserbringung benötigen.

Bleibt man bei dem Modell, das in “Productized Service” von Maik Pfingsten verständlich vorgestellt wird, dann kann man schnell die Kunden aussortieren, die ausschließlich auf Stundensätze bestehen. Das sind in der Regel genau die Kunden, die mehr Zeit und Nerven kosten als einen wirtschaftlichen Ertrag generieren. Mit einem Productized Service erhalten Freiberufler einen klaren Prozess, offene Spielregeln und einen Festpreis. Darüber hinaus gewinnen sie Kunden, die das richtige Mindset haben und ihre Leistungen zu schätzen wissen. Und ganz nebenbei arbeitet man durch dieses Modell weniger und hat mehr Zeit für die Dinge, die wirklich wichtig sind!

