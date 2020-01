Produktionsplanung mit APS von DUALIS noch einfacher und komfortabler

Wie können die deutschen Industrie­unternehmen durch die richtige Planung die Digitalisierungsherausforderungen umsetzen? Die DUALIS GmbH IT Solution (www.dualis-it.de) bietet Software-Lösungen, die die Planung und Optimierung smarter Prozesse, Systeme und Maschinen in vernetzten Fabriken unterstützen. So optimiert beispielsweise das Advanced Planning and Scheduling-System GANTTPLAN im Zusammenspiel mit ERP und digitaler Fertigungssteuerung den Produktionsplanungsprozess. Damit Unter­nehmen noch einfacher die für sie passende Lösung des APS GANTTPLAN finden, hat DUALIS ein neues Produktmodell entwickelt. Dieses beinhaltet eine Starter- und Expert-Variante und ist ein erster Schritt in Richtung Subscribe-Pricing für Cloud-basiertes Planning.

Das APS GANTTPLAN von DUALIS ist als Planungs-Tool ein zentrales Element der auftragsbezogenen Fertigung. Es sorgt für transparente, effiziente vernetzte Abläufe und bildet die Basis für Datenauswertung und -analyse. Dazu greift es mit verschie­denen ERP-Systemen und MES-Lösungen ineinander.

GANTTPLAN ermöglicht die fortgeschrittene Planung, Terminierung und Ergebnis­visualisierung von Produktions- und Logistikprozessen. Produktionsrelevante Para­meter wie Material, Personal und Lieferzeiten lassen sich so besser planen und steuern. Dies führt zu effizienten Prozessen und Planungssicherheit.

Erster Schritt zum Subscribe-Pricing für die Cloud-basierte Planung

Das neue GANTTPLAN-Produktmodell ermöglicht es Unternehmen, einfach die passende Lösung zur Produktionsplanung zu finden. GANTTPLAN-Starter fungiert als kostengünstiger Einstieg in die Produktionsfeinplanung von Maschinen und An­lagen. GANTTPLAN-Expert eignet sich für Produktionsunternehmen mit komplexeren Fertigungsstrukturen und zusätz­licher Notwendigkeit von Personal- und/oder Werkzeugplanung. Das neue Produkt­modell verzichtet auf eine Nutzerbeschränkung und ist ein erster Schritt auf dem Weg zum Subscribe-Pricing für Cloud-basierte Planung. Außer­dem entsteht künftig eine bessere Skalierung des Lizenzpreises durch 25er-Ressourcenstufen sowie eine einfachere Kalkulation, da ausschließlich Planungs­ressourcen in den Produktstufen ?Starter? und ?Expert? gezählt werden.

Neues Release 5.9 für mehr Arbeitserleichterung und Komfort

GANTTPLAN ist aktuell im Release 5.9 verfügbar. Das APS beinhaltet damit neue Funktionalitäten wie die Möglichkeit, Auftragslose zu generieren, so dass sich bei Verzögerungen ein Teil des Auftrags pünktlich planen lässt. Auch bietet die Lösung neue KPIs (ca. 50 Stk.) zur Aus­wahl in tabellarischen Reports wie beispielsweise Umschlags­häufig­keit und Arbeits­platzproduktivität. Im neuen Reportgrid selbst lassen sich ab sofort mehr Funktion­en wie das Filtern, Spalten verschieben, Gruppieren und vieles mehr flexibel und individuell nutzen. Ein neues Feature ist außerdem ?Produkt­mix?. Damit können Aufträge ab sofort gestückelt und gemischt werden, d.h. eine durchmischte Fertigung lässt sich planen. Mit dem neuen Modellierungs-Feature ?Arbeitsplatzmodule? können die GANTTPLAN-Anwender komplexe Arbeitsplätze künftig einfacher modellieren, mehr Maschinen planen und Leerläufe vermeiden.

Die neue Architektur, Schnittstellen und ein Web-Client sorgen in Zukunft für noch mehr Arbeitserleichterung und Komfort durch Web-basierte Services und optimierte Prozesse. Mit dem Konzept der Evolution der GANTTPLAN-Applikation soll für An­wender ein möglichst fließender Übergang von der Cloud­fähigkeit über die parallele Nutzung von Desktop und Web-Client hin zu einer reinen Web-Client-Anwendung erreicht werden.

Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution – eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG – hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Auftragsfeinplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das Feinplanungstool GANTTPLAN sowie ISSOP (Intelligente Software für Simulation und Optimierung in Produktion und Logistik) und die 3D-Produktsuite Visual Components. Die DUALIS-Produkte sind in zahlreichen namhaften Anwendungen in der Großindustrie und in mittelständischen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor integriert. Consulting und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum von DUALIS ab.