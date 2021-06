Produktneuheit aus dem Hause MEIKO: Exklusive Vorstellung bei der digitalen MEIKO Care Convention am 16. Juni

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Online-Konferenz erwartet am ersten Tag gleich eine MEIKO Weltpremiere. Neben Diskussionen mit namhaften Experten, Interviews und Fachvorträgen rund um den Pflegearbeitsraum enthüllen wir, was über 13 Jahre lang an der MEIKO Quelle gewachsen und gereift ist: eine neue Generation von MEIKO Reinigungs- und Desinfektionsgeräten.

Entdecken Sie die neue Perle der Pflege

Perlen sind über viele Jahre gewachsen. Sie sind rein, schön, einzigartig und hart im Nehmen. Genauso wie die jüngste Innovation aus dem Hause MEIKO.

Sie ist in puncto Hygiene und Reinheit ihrer Zeit weit voraus. Sie verfügt über eine Ausstattung, die modernes, ansprechendes Design und Funktionalität in sich vereint. Sie besitzt durch die Kombination einzelner Features ein Alleinstellungsmerkmal im Markt. Und sie ist den Herausforderungen des oft stressigen Arbeitsalltags in Krankenhäusern und Pflegeheimen durchaus gewachsen. Damit möchten wir das Pflegepersonal künftig entlasten und den Aufbereitungsprozess von Pflegegeschirren revolutionieren.

Neugierig geworden? Dann besuchen Sie: www.meiko.de/perle

Wer live dabei sein möchte, wenn das Geheimnis der Muschel gelüftet wird, kann sich hier anmelden: www.meiko-global.com/care-convention/pflegearbeitsraum?

MEIKO Care Convention

Während Tag eins dem Pflegearbeitsraum gewidmet ist, legen wir den Fokus an Tag zwei der Online-Konferenz auf sichere Hygiene und Prozesse in der Küche. Branchenkenner setzen sich mit den Herausforderungen des Care-Caterings und neuen Catering-Konzepten auseinander. Die Anmeldung für den zweiten Tag erfolgt über diesen Link: ?www.meiko-global.com/care-convention/kueche?

Die Teilnahme an beiden Tagen der MEIKO Care Convention ist kostenlos.

Seien Sie dabei, folgen Sie den Vorträgen, den Diskussionen an den Round Tables, der exklusiven Produktpräsentation ? und stellen Sie Ihre Fragen.