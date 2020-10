Produktprüfung und Auftrag

Artikelanalysatoren, die in der Regel von Werbefirmen für Organisationen rekrutiert werden, die neue Artikel versenden, erhalten die Möglichkeit, Dinge zu bewerten und Beiträge zu leisten, bevor sie in die Regale gelangen. Der beste Vorteil eines Artikelanalysators besteht darin, dass Sie die Möglichkeit haben, neue Waren vor jeder anderen Person zu bewerten und zu behalten, wenn Sie eingestellt sind. Die meisten Firmen betrachten den Artikel selbst als Ratenzahlung genug. Abhängig von der Art des Artikels können Sie Tests zu Hause durchführen, oder eine Präsentationsfirma kann verlangen, dass Sie in einen Bereich gehen und sich für ein Board interessieren. Die meisten Präsentationsseiten und Käufertafeln versuchen, Sie auf das Segment abzustimmen, an das sie verkaufen. Daher testen Sie normalerweise Artikel, die Sie ansprechen. Wenn Sie ein Elternteil sind, können Sie Säuglingsgegenstände und Spielzeug erforschen. Wenn Sie sich wirklich für Kosmetik interessieren, können Sie kostenlose Kosmetiklinien zum Testen erhalten. An diesem Punkt werden Sie eine Studie abrunden, sich mit einer Werbegruppe unterhalten oder, falls Sie ein webbasierter Medienmagnat sind, Ihre Umfragen zu den Artikeln im Web veröffentlichen. Wir haben amazon product tester Berufe für Artikelanalysatoren ausgewählt, die Sie sich ansehen können. Lesen Sie weiter!