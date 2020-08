Produktvorstellung – ICYNano MB861U31-1M2B M.2 NVMe PCIe SSD zu USB 3.2 Gen 2 10 Gbps Adapter / Externes Gehäuse

Das ICYNano MB861U31-1M2B USB 3.2 Gen 2 10Gb/s Gehäuse erlaubt Dank seines werkzeuglosen Designs das schnelle umwandeln Ihrer M.2 NVMe PCIe SSD in ein kompaktes, externes Gehäuse das in jede Tasche passt. Dieses einzigartige externe Gehäuse nimmt in Sekundenschnelle M.2 SSDs jeder Länge auf und nutzt hierfür eine innovative, werkzeuglos einstellbare M.2 Verriegelung. Selbst extralange 22110 SSDs lassen sich unterbringen und selbst unter hoher Last mit Übertragungsraten von bis 10Gb/s durch das USB 3.2 Gen 2 Interface betreiben wodurch das ICYNano zum perfekten Helfer für Medienbearbeitung, IT-Service Techniker oder den täglichen Einsatz wird.

Moderne werkzeuglose M.2 SSD Installation

Für Anwender mit mehreren M.2 SSD in unterschiedlichen Längen die häufig gewechselt werden müssen erlaubt die zum Patent angemeldete, einstellbare M.2 Verriegelung eine schnelle M.2 NVMe SSD (2230, 2242, 2260, 2280 und 22110) Installation in das Gehäuse durch das Verschieben der Verriegelung an die M.2 NVMe SSD heran um diese zu fixieren.

Professionelles Gehäuse für Enterprise-Level SSDs

Durch die Fähigkeit 22110 (110mm) M.2 NVMe SSD aufzunehmen ist das ICYNano besonders für professionelle Anwender geeignet da M.2 NVMe SSDs ohne Einschränkungen verwendet werden können. Diese Enterprise-Level 22110 SSDs bieten die perfekte Balance aus hoher Zuverlässigkeit, niedriger Latenz und Leistung welche besonders bei IT- und Medienprofis gefragt sind datenintensive Anwendungen wie 3D Rendering, Videobearbeitung und KI-Lösungen verwenden.

Maximale Kühlleistung

Da M.2 NVMe SSDs bekannt dafür sind schnell zu überhitzen und unter Last hierdurch ausgebremst werden ist es elementar eine vernünftige Kühlung zu verwenden. Um eine maximale Kühleffizienz für die bestmögliche Leistung zu erzielen haben wir einen vielseitigen und hocheffizienten Kühlkörper entwickelt der gleichzeitig als Deckel dient und durch ein Wärmeleitpad unterstützt wird um jederzeit auch unter Last eine optimale Betriebstemperatur zu gewährleisten.

Kompaktes externes Gehäuse

Das ICYNano wurde für den mobilen Einsatz entwickelt und besticht durch ein flaches und widerstandsfähiges Design. Die robuste Metallkonstruktion stellt sicher, dass Ihre SSD unterwegs komplett geschützt ist und passt bequem in jede Tasche.

Überlegene Leistung

Um die volle Leistung einer M.2 NVMe SSD zu nutzen verwendet das ICYNano das USB 3.2 Gen 2 Interface das Übertragungsgeschwindigkeiten von bis 10Gb/s erlaubt und so zum Beispiel die Sicherung großer Datenmengen wie 4K / 5K / 8K Videos innerhalb von?Sekunden ermöglicht.

Ultimative Kompatibilität

ICYNano bietet sowohl ein USB Typ C zu C als auch ein C zu A Kabel womit sowohl aktuelle als auch ältere PC und Mac Systeme die unterschiedliche USB Ports verwenden unterstützt werden. Separate Kabel ermöglichen die beste Leistung und Kompatibilität ohne auf einen USB C zu A Adapter zurückgreifen zu müssen der unter Umständen Geschwindigkeitseinbußen oder Kompatibilitätsprobleme hervorrufen könnte. Das ICYNano ist ein echtes Plug and Play Gehäuse (keine Treiber nötig) das kompatibel zu einer Vielzahl von Betriebssystemen ist. Darüber hinaus ist es abwärtskompatibel zu den USB 2.0, 3.0 und 3.2 Gen 1 Schnittstellen für maximale Kompatibilität.

Produktmerkmale

Nimmt 1x M.2 PCIe NVMe SSD aller Längen auf?? 30mm (2230), 42mm (2242), 60mm (2260), 80mm (2280) und 110mm (22110)

Zum Patent angemeldete einstellbare M.2 Verriegelung für werkzeug- und schraubenlose SSD-Installation

Aluminiumdeckel dient als Kühlkörper zur Wärmeableitung und bietet physischen Schutz

Hocheffizientes Wärmeleitpad inklusive für eine optimale Kühlleistung

Unterstützt USB 3.2 Gen 2 Interface ? Übertragungsrate von bis zu 10 Gb/s?

Echtes Plug and Play Design mit Abwärtskompatibilität zu USB 2.0, 3.0, 3.2 Gen 1 Interface

USB Typ C zu C und C zu A Kabel inklusive für eine optimale Leistung und Systemkompatibilität

3 Jahre Garantie