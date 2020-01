Prof. Dr. Fred Wagner hatte zum Jahresauftakt Jörg Arnold, CEO von Swiss Life Deutschland, zu einer neuen Ausgabe von #fredwagner zu Gast

Das Thema ?Digitalisierung und persönlicher Vertrieb? versprach einen spannenden Diskurs, denn kaum etwas wird so engagiert und auch kontrovers diskutiert wie die Frage, in welchem Verhältnis persönlicher Versicherungsvertrieb und die Digitalisierung zueinander stehen.

Welche Konsequenzen die zunehmende Digitalisierung und neue Technologien wie Big Data und Data Analytics, Künstliche Intelligenz, Sprachsteuerung, Chatbots & Co. für den Versicherungsvertrieb haben, wurde ebenso erörtert wie die Frage, ob der Versicherungsvermittler wirklich noch die Kundenschnittstelle besetzt. Stehen nicht inzwischen andere, wie Amazon, Google, Check24 oder neue Ökosysteme, viel häufiger im Kundenkontakt und haben die Vermittler die Kundenschnittstelle nicht längst an sie verloren?

Können komplexe und sehr individuelle Versicherungsprodukte auf absehbare Zeit ebenfalls online und ohne persönliche Beratung des professionellen Versicherungsvermittlers verkauft werden? Sind komplexe Produkte überhaupt noch zeitgemäß oder müssen die Versicherer nicht ohnehin viel mehr auf Einfachheit und Transparenz setzen, um die Kundenanforderungen zu erfüllen?

Wie stellt sich die Swiss Life auf die Tendenz ein, Kunden in ihren Lebenswelten ganzheitlich nicht mehr mit ?Produkten?, sondern mit Lösungen ?as a service? zu bedienen und gibt es vor dem Hintergrund der Digitalisierung und veränderter Kunden- und Mitarbeitererwartungen einen Bedarf bei Swiss Life für eine grundlegende ?Unternehmenstransformation?? In welche Richtungen ist dabei zu gehen?

Diese und viele weitere Fragen wurden in einem spannenden Interview aufschlussreich diskutiert.

Über InsuranceTV

Als Gemeinschaftsprojekt der V.E.R.S. Leipzig GmbH und der FinanzplanerTV GmbH, das seit über sieben Jahren in Form von Videoreportagen aus der Versicherungsbranche berichtet, richtet sich InsuranceTV an Entscheider und Führungskräfte: Hintergrundberichte, Reportagen, Talkrunden und Interviews mit Protagonisten der Branche stehen 24 Stunden und sieben Tage die Woche kostenlos im Internet zur Verfügung.