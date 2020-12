Professionelle Marketing-Broschüren: Darauf kommt es an

Media Marketing LTD berÃ?t Sie bei der Gestaltung hochwertiger Marketing-BroschÃ?ren

In der heutigen digitalen Ã?ra fragen sich viele Unternehmer, ob es sinnvoll ist, Marketing-BroschÃ?ren und sonstige Werbung auf Papier drucken zu lassen, da sich Werbung und Kommunikation Ã?ber das Internet abwickeln lassen. Media Marketing LTD beantwortet diese Frage mit einem klaren „Ja“. Auf Papier gedruckte Informationen besitzen auch im digitalen Zeitalter eine Daseinsberechtigung. Sie heben sich von der Flut Online-Informationen ab und vermitteln Ihrer Zielgruppe BestÃ?ndigkeit und Wertigkeit. Sie bringen Ihre Firma bei Ihrer Zielgruppe offline in Erinnerung.

Faktoren, die BroschÃ?ren berÃ?cksichtigt werden mÃ?ssen

Die erfahrenen Grafik-Designer haben in den vergangenen Jahren stets die Erfahrung gemacht, dass eine gut aufgemachte BroschÃ?re stÃ?rkt das Interesse bei der Zielgruppe weckt. Die Mitarbeiter empfehlen Ihnen, bei der Erstellung Ihrer Marketing-BroschÃ?re die folgenden Aspekte zu beachten.

Machen Sie sich Gedanken Ã?ber die FirmenidentitÃ?t

Ihre BroschÃ?re soll Ihre Firma/Deine Marke Ã?berzeugend auf mÃ?glichst wenigen Seiten perfekt prÃ?sentieren. Es reicht nicht aufzuzÃ?hlen, welche Leistungen und/oder Produkte Ihre Firma Kunden anbietet. Bei Erstellen Ihrer MarketingbroschÃ?re mÃ?ssen Sie zwingend darauf achten, dass die zentralen Werte und die IdentitÃ?t Ihres Unternehmens ausgedrÃ?ckt werden. Ã?berlegen Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern, welche GefÃ?hle die MarketingbroschÃ?re bei der Zielgruppe auslÃ?sen soll, welche Zielgruppe mit der Printwerbung erreicht werden soll und wofÃ?r Ihre Firma steht.

Konzepterstellung kommt vor der Umsetzung

Das Konzept Ihrer BroschÃ?re entscheidet, welche Wirkung Sie erreichen. Bevor Sie Media Marketing LTD mit der Umsetzung einer Drucksache beauftragen, mÃ?ssen Sie folgende Aspekte festlegen:

– Wie soll die grafische Gestaltung aussehen?

– MÃ?chten Sie Testimonials verwenden?

– Welcher Aufbau passt zur Zielgruppe und zum Inhalt?

– Welche Informationen sind besonders relevant?

– Wie viele Seiten soll Ihre Marketing-BroschÃ?re besitzen?

WÃ?hrend Sie das Konzept fÃ?r Ihre Marketing-BroschÃ?re dÃ?rfen Sie selbstverstÃ?ndlich experimentieren. Zu empfehlen ist es Ihnen, dass Sie die wichtigsten Informationen so weit vorne wie mÃ?glich platzieren. Die letzte Seite wird fÃ?r die Kontaktdaten verwendet. Ihr Unternehmenslogo kÃ?nnen Sie auf dem Cover platzieren. Lassen Sie sich bei der Konzepterstellung von einem erfahrenen Grafiker, Konzeptioner oder Werbetexter beraten.

Halten Sie die Informationen kurz

Es spielt keine Rolle, wie schÃ?n Ihre Marketing-BroschÃ?re gestaltet ist. Das Kernelement ist der Inhalt. Wichtig ist, dass die Texte verstÃ?ndlich sind. Schreiben Sie kurze SÃ?tze und nutzen Sie InfokÃ?sten, AufzÃ?hlungen und Bilder, um zusÃ?tzlich fÃ?r Aufmerksamkeit beim Leser zu sorgen. Legen Sie zudem groÃ?en Wert darauf, dass Ihre Marketing-BroschÃ?re auf hochwertigem Papier mit hoher DruckqualitÃ?t gedruckt wird, empfehlen Ihnen die erfahrenen Marketing-Profis von Media Marketing LTD.