Profil Marketing übernimmt gesamte PR-Aufgaben von Kontron

Braunschweig / München, 13.08.2020 ? Kontron, ein Tochterunternehmen der weltweit agierenden S&T Group, hat seit Juli 2020 die Profil Marketing OHG mit allen Kommunikationsaktivitäten für EMEA beauftragt. Die Kommunikationsagentur ist bereits seit Mai 2017 für den Social Media-Auftritt sowie den Blog des IoT/Embedded Computing-Unternehmens aus Augsburg zuständig. Nun werden sämtliche PR-Aufgaben bei Profil Marketing in einem Experten-Team am Standort in Braunschweig zusammengeführt.Seit 1989 ist die IT- und High-Tech Kommunikationsagentur Profil Marketing für nationale und internationale Kunden tätig. Diese Spezialisierung veranlasste Kontron bereits vor drei Jahren, den Social Media-Auftritt und den unternehmenseigenen Blog in die Hände der Kommunikationsprofis zu legen. Profil Marketing erstellte in dieser Zeit diversen Content wie Anwenderberichte, Interviews oder Whitepaper und entwickelte komplette Social Media-Kampagnen. Die Erfahrung im Embedded-Bereich und in der Entwicklung von Kontron-spezifischen Themen soll nun auch für die Medienkommunikation in ganz Europa genutzt werden.Als Teil des Technologiekonzerns S&T Group bietet Kontron mit einem kombinierten Portfolio aus Hardware, Middleware und Services sichere Lösungen in den Bereichen Internet of Things (IoT) und Industrie 4.0 an. Mit seinen Standardprodukten und kundenspezifischen Lösungen auf Basis neuester, hoch zuverlässiger Embedded-Technologien entwickelt Kontron innovative und sichere Anwendungen für die unterschiedlichsten Branchen. Dadurch profitieren Kunden von einer schnelleren Markteinführung, niedrigerer Total-Cost-of-Ownership, Produktlanglebigkeit und ganzheitlich optimierten Applikationen. Mit der Übernahme des Industrial Mainboard-Bereiches von Fujitsu wurde das Portfolio um Motherboards ?designed by Fujitsu? erweitert.

?Wir freuen uns sehr, dass alle unsere Kommunikationsaktivitäten nun in einer Hand gebündelt werden. Mit dem Team von Profil Marketing verbindet uns eine langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit im Social Media- und Blog-Bereich. Kommunikationskampagnen können so ganzheitlich mit integriertem Ansatz geplant und durchgeführt werden?, so Norbert Hauser, Vice President Marketing bei Kontron.

?Die gesamten Kommunikationsaktivitäten in EMEA für ein weltweit führendes Unternehmen wie Kontron zu übernehmen, ist eine extrem spannende Aufgabe und ein großer Vertrauensbeweis für unser Team und unsere Arbeit in den letzten Jahren. Wir freuen uns sehr, in Zukunft auf diese Arbeit aufbauen zu können und dabei die großen inhaltlichen Synergie-Effekte in einem erweiterten Team nutzen zu können?, meint dazu Stefan Winter, Key Account des Kontron Teams bei Profil Marketing und neben Firmengründer Ulrich Lissner seit 2020 geschäftsführender Gesellschafter.