projectfactsüberzeugt mit neuem Ticketsystem

Nachdem das ERP-System projectfacts erst im Dezember Version 6.2 für Basis-Server Kunden veröffentlichte, folgte kurz darauf im Januar das Release von Version 6.3. Im Fokus dieses Updates steht diesmal das Ticketsystem 2.0. projectfacts ermöglicht hiermit seinen Kunden mehr Flexibilität und Einheitlichkeit bei Ihren Prozessen. Die Highlights im Ticketsystem sind:

Anstatt nur E-Mails können auch Briefe geschrieben werden und als PDF ausgedruckt werden

Anbindung des Ticketsystems zum CRM-System

Einheitliches Eingabedialog

Tickets mit Scan-Dateien von Rechnungen etc. erstellen

Die neuen Funktionen machen das Ticketsystem erheblich praktischer, denn jetzt gibt es die Möglichkeit im selben Dialog auszuwählen ob der Nutzer eine E-Mail schreiben, einen Brief schreiben oder einen Vorgang dokumentieren möchte. Früher war dies bei projectfacts nicht möglich bei z.B. einem internen Ticket heraus eine E-Mail an einen Kunden zu versenden.

Trotz der Digitalisierung versenden manche Unternehmen gerne noch Ihre Rechnungen per Post. Dies ist bei projectfacts mit der neuen Version direkt im System möglich. Mit vorgegeben Layouts sind bei der Funktion ?Brief schreiben? auch der Briefkopf enthalten. Auch eingehende Briefe können im System in einem Ticket hinzugefügt werden, um diese den jeweiligen Kollegen intern zukommen zu lassen.

Besonders wertvoll ist auch die neue Anbindung an das CRM, mit der es dem Nutzer möglich ist, während einer Ticketerstellung auch einen CRM-Vorgang zu erstellen, um wichtige Informationen auch bei den Kontakten zu hinterlegen zu können.

Weitere neue Funktionen und Verbesserungen finden Sie auf www.projectfacts.de.

Die 5 POINT AG ist der Spezialist für webbasierte Groupware und Collaboration Systeme, Zeiterfassung und Projektmanagement. Zum Leistungsangebot der 5 POINT AG zählen neben teamspace und projectfacts, die die Bereiche Teamarbeit und Projektmanagement innerhalb eines Unternehmens abdecken, auch individuelle Lösungen, die auf der Basis der vorhandenen Systeme, schnell und kalkulierbar erstellt werden können.

