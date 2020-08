PROJEKT PRO Update löst UST.-Probleme

So schön die Umsatzsteuersenkung vom 01.07.2020 – 31.12.2020 ist: sie hat in der Wirtschaft zu einer ganze Reihe von Umsetzungsproblemen geführt. Im Bauwesen sind besonders in Bezug auf die angewandte kumulative Abrechnung neue Themen aufgekommen.

PROJEKT PRO stellt seinen Kunden jetzt mit dem neuen Update 10.4.5 neue Abrechnungsmöglichkeiten und Verbesserungen zur Verfügung:

Erstellung von Teilschlussrechnungen

Anwender können jetzt in PRO controlling Teilschlussrechnungen erstellen um abgeschlossene Teile der Projekte perfekt im Sinne der Gesetzgebung abzubilden. Damit können in der kumulativen Verrechnung, Leistungsphasen vollständig abgerechnet und abgeschlossen werden. Zudem können Teilleistungen mit unterschiedlichen Steuersätzen korrekt abgegrenzt werden.

Flexible Abrechnungsmöglichkeiten für den neuen Steuersatz

Die Umsatzsteuer kann jetzt wahlweise kumulativ (bisher Standard und aktuell empfohlen) oder abschlagsrechnungsweise berechnet und erst mit der Schlussrechnung (je nach Schlussrechnungsdatum bzw. Leistungserbringungsende) komplett abgerechnet werden.

Übersichtliche und einfach prüfbare Rechnungszusammenstellung

PROJEKT PRO hat die Übersichtlichkeit weiter verbessert und die Zusammenfassung im Nachweis der Rechnung anschaulicher, einfacher und prüfbarer gestaltet. Die Berechnung der Umsatzsteuer wird kumulativ klarer dargestellt und bietet damit gerade bei wechselnden Umsatzsteuersätzen eine bessere Nachvollziehbarkeit.

Wie gewohnt bietet PROJEKT PRO im?Knowledge Base Artikel?–Temporäre Umsatzsteuersenkung – so geht es in PROJEKT PRO? weitere Hilfestellung an.

Copyright (bitte angeben bei Veröffentlichung):

Bild 2: ? Fokussiert?? stock.adobe.com

Von Planern für Planer

Seit mehr als 28 Jahren bringt PROJEKT PRO Software Struktur und Transparenz in die Projektabläufe von Planungsbüros. Landschaftsarchitekt Harald Mair und sein 40-köpfiges Team finden immer wieder neue Ansätze, um Architekten und Ingenieure bei der effizienten Organisation ihrer Arbeit und der wirtschaftlich erfolgreichen Steuerung ihrer Projekte zu unterstützen. Für mehr Konzentration auf die kreative Gestaltung unserer Welt. PROJEKT PRO Lösungen ermöglichen, mit Freude zusammenzuarbeiten und Projekte erfolgreich abzuschließen. Dafür ist die Software mit zahlreichen Awards ausgezeichnet und wird jährlich von PeP-7 zertifiziert. Als erfolgreiche Branchenlösung bietet PROJEKT PRO mittlerweile über 16.000 Anwendern in mehr als 1.900 Büros Stabilität und Betriebssicherheit – auf allen gängigen Plattformen, unterwegs und im Büro.