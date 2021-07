projekt0708 digitalisiert das Personalmanagement beim internationalen Handelsunternehmen Gebr. Heinemann

Als einer der bedeutendsten Groß- und Einzelhändler und einziges Familienunternehmen im globalen Reiseeinzelhandel betreibt Gebr. Heinemann SE & Co. KG an mehr als 100 internationalen Standorten Duty Free & Travel Value Shops. Dabei handelt es sich in Lizenz geführte Markenboutiquen und Concept Stores an Flughäfen, Grenzübergängen sowie auf Kreuzfahrtschiffen.

Unter dem Motto ?HR ? Partner for Global Success? entschied die Firmenleitung bereits vor einigen Jahren, die überwiegend regionale Steuerung im Personalmanagement durch eine globale Strategie zu ersetzen. Kernelement dieser weitreichenden Umstrukturierung sollte dabei der Austausch der dezentralen Organisation von HR-Prozessen durch einen digitalen globalen Standard sein. Die Zielsetzung hierbei war in erster Linie die Schaffung von Prozesstransparenz und die Etablierung digitaler Prozesse sowie damit verbunden die Bereitstellung und strategische Nutzung von Kennzahlen.

Als Systemlösung entschieden sich die Verantwortlichen für die cloudbasierte SAP SuccessFactors Human Experience Management (HXM) Suite. Mit projekt0708 fiel parallel dazu die Wahl auf einen erfahrenen und zertifizierten Implementierungspartner. Die beiden Unternehmen entschieden sich für eine Best-Practice-Lösung auf Basis eines Global-Template-Ansatzes sowie für eine Einführung an den unterschiedlichen Standorten in getrennten Projektphasen.

Der Projektstart war im Herbst 2018. Die Implementierung der Lösungen SAP SuccessFactors Recruiting und SAP SuccessFactors Employee Central erfolgte im ersten Schritt an den Standorten Singapur, Malaysia, Hongkong und Australien. In der zweiten Projektphase wurden die so gesammelten Erfahrungen für die Implementierung am Firmenhauptsitz in Deutschland sowie in Österreich genutzt.

Insgesamt konnten so bisher mehr als 40 HR-Prozesse digitalisiert werden, was sich vor allen Dingen in einer erhöhten Transparenz bemerkbar macht. Bis 2024 soll gemeinsam mit projekt0708 die Angliederung aller 100%-Gesellschaften des Unternehmens an das SAP-SuccessFactors-System erfolgen, das darüber hinaus ab 2022 um weitere Module ergänzt werden wird.

?Für uns bleibt es eine neue Erfahrung, mit einem solchen System komplett auf eine hundertprozentige Cloudlösung zu setzen?, erklärt Alexander Messer. ?Besonders wichtig war uns dabei, einen Partner an Bord zu haben, der sich nun auch langfristig um die Betriebs- und Supportthemen kümmert, sodass wir am Ende nur noch steuern.?

Weitere Details zum Projekt erfahren Sie unter: https://www.projekt0708.de/referenzen/success-stories/gebrueder-heinemann.html

Die projekt0708 GmbH ist ein innovatives IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen, das sich auf die Transformation, Digitalisierung und Automatisierung von Personalprozesse mit zukunftsweisenden HR/IT- Strategien fokussiert.

Technologisch gesehen bietet projekt0708 seinen Kunden von der HR-Digitalisierung bis zum Geschäftsreisemanagement alle SAP HR-Lösungen sowie deren Orchestrierung und Integration aus einer Hand an (SAP SuccessFactors, SAP ERP HCM/ H4S4, SAP Concur) und hat daher tiefgreifendes technisches Know-how hinsichtlich Design und Implementierung komplexer SAP HCM/HXM Lösungen & Architekturen. Darüber hinaus verfügt projekt0708 über Expertisen in der Mobilisierung und Vereinfachung von Geschäftsanwendungen auf Basis neuester SAP-UI-Technologien, wie etwa SAP Fiori/SAPUI5. Die Expertise umfasst dabei alle erforderlichen Technologien, Methoden und Programmiersprachen für maßgeschneiderte Implementierungen und kundenspezifische Zusatzentwicklungen.

Seit Juli 2008 unterstützen die Mitarbeiter von projekt0708 Unternehmen jeder Größe und sämtlicher Branchen. Damit richten sich die Service- und Beratungsleistungen auch an international aufgestellte Unternehmen. Als Bestätigung der Kompetenzen und Projekterfolge ist projekt0708 bereits seit 2016 SAP Gold Partner, wurde 2018 SAP Concur Consulting Partner (CSP) sowie SAP Concur Implementation Partner (CIP) und ist im Besitz von über sechs SAP Recognized Expertise Zertifikaten. In 2020 erfolgt die Etablierung einer Microsoft-Partnerschaft, in deren Folge das Leistungsangebot sukzessive um Cloud Computing Lösungen unter Verwendung ausgewählter Dienste der Microsoft-Familie erweitert wird.

Hauptsitz des Unternehmens ist München.