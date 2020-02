projekt0708 startet Kooperation mit aconso

München, 10. Februar 2020. projekt0708 arbeitet ab sofort im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit dem Experten für HR-Dokumentenmanagement aconso zusammen. aconso entwickelt Cloud-Lösungen zur automatischen Speicherung und Erzeugung von HR-Dokumenten, die in SAP SuccessFactors integriert sind. projekt0708 bringt unter anderem Implementierungs-Know-how im Hinblick auf die SAP-Cloudlösungen für HR in die Zusammenarbeit mit ein. Gemeinsam wollen beide Partner für ihre Kunden vollständig digitalisierte HR-Prozesse umsetzen.

Anwender der SAP SuccessFactors Suite nutzen die Lösungen SAP SuccessFactors Employee Central und SAP SuccessFactors Recruiting, um ihre Personal- und Recruitingprozesse zu automatisieren und zentral zu steuern. Die Prozessdigitalisierung gelingt hier auf der Datenebene, während aber Dokumente wie Arbeitsverträge oder Zeugnisse zumeist noch außerhalb des Systems generiert werden. Dieses manuelle Vorgehen kostet Zeit und ist fehleranfällig.

Mit Hilfe der Cloud-Dienste von aconso können Arbeitsverträge, Zeugnisse oder Bescheinigungen direkt aus dem System heraus automatisch erzeugt werden. Die dazu benötigten Daten werden direkt aus dem Personal- oder Bewerbermanagement-System importiert. Alle Dokumente und Unterlagen zum Arbeitsverhältnis sind zudem in der digitalen Personalakte archiviert und übersichtlich per drag and drop zu verwalten. Dabei wird das SAP-Berechtigungskonzept auch auf die digitale Personalakte übertragen, die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und insbesondere der EU-DSGVO ist somit gewährleistet.

Die Kunden profitieren von der Partnerschaft in erster Linie durch die Kombination aus optimierter HR-Technologie und der Implementierung der IT-Projekte, so dass sie alles aus einer Hand erhalten. Zudem wird das HR-Datenmanagement in SAP SuccessFactors und auch das Dokumentenmanagement in aconso vollständig abgebildet.

Michael Scheffler, Geschäftsführer/CFO von projekt0708: „Die Lösung von aconso überzeugt durch die nahtlose Integration in SAP SuccessFactors und die leichte Bedienbarkeit. Alle HR-Dokumentenfunktionen sind im SAP-Fiori-Design gestaltet und lassen sich direkt von SAP SuccessFactors aus ansteuern.“

Auch Martin Muth, Head of Marketing & Sales bei aconso, freut sich über die Kooperation: „Mit projekt0708 haben wir einen erfahrenen Implementierungspartner an der Hand, der uns bei der Einführung von SAP-SuccessFactors- sowie SAP-Fiori-Projekten professionelle Unterstützung bietet“.