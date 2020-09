projekt0708 und Textkernel bringen die?Search&Match Suite? in das SAP App Center

Im Wettbewerb um gesuchte Fachkräfte ist die Bewerberauswahl ein zeitkritischer Faktor; KI-Lösungen für Recruitingprozesse sind deshalb zunehmend gefragt. Das Münchner IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen projekt0708 und Textkernel, Spezialist für KI in Recruiting und HR,?haben dafür eine neue Lösung auf den Markt gebracht: Die ?p78 Search & Match Suite? für SAP SuccessFactors Recruiting soll Personalverantwortlichen eine schnellere und bessere Auswahl geeigneter Kandidaten ermöglichen und steht ab sofort allen SAP-Anwenderunternehmen im SAP App Center zur Verfügung.

Nahtlos in SAP SuccessFactors integriert, erlaubt das Tool einen schnellen und exakten Abgleich von Stellen- und Kandidatenprofilen. Noch bevor eine Stelle überhaupt ausgeschrieben wird, können zunächst interne Datenbanken oder Talentpools nach geeigneten Kandidaten durchsucht werden. Im besten Fall erübrigt sich dann die externe Suche. Ist eine Ausschreibung dennoch notwendig, lässt sich der Auswahlprozess im Vergleich zu manuellen Verfahren mit Hilfe der p78 Search & Match Suite erheblich beschleunigen. Der Software-Algorithmus bewertet dabei die im Lebenslauf angegebenen Daten nicht nur nominal, sondern auch hinsichtlich ihrer Ausprägung, wie etwa der Berufs- und Projekterfahrung. Im Ergebnis werden Recruitern die passenden Bewerber im Ranking angezeigt. Wenn sich Kandidaten bewerben, deren Profil für das jeweilige Unternehmen sehr interessant ist, jedoch nicht genau zur jeweiligen Stellenausschreibung passt, kann mit Hilfe der p78 Search & Match Suite auch nach anderen, passenden Funktionen im Unternehmen für diese Bewerber gesucht werden.

Während bei zu langwierigen Auswahlverfahren gute Bewerber oft vorher abspringen, soll so eine schnelle und zielgenaue Ansprache vielversprechender Kandidaten ermöglicht werden.

Die p78 Search & Match Suite basiert auf einer Software von Textkernel. projekt0708 übernahm die Harmonisierung der Daten und die nahtlose Integration in SAP SuccessFactors.

“Wir freuen uns sehr über die Integration der KI-basierten Technologie von Textkernel in unser SAP SuccessFactors- Recruiting-Modul?, sagt Sarah Günther, Product Owner HR Strategy & Innovation bei der SBB AG , wo ?Search & Match? bereits im Einsatz ist. ?Wir sehen dies als einen wirklich unverzichtbaren Zusatz, der uns hilft, unseren Workflow zu beschleunigen, die Erfahrung der Kandidaten zu verbessern und unserem HR-Team dabei zu helfen, bessere Ergebnisse in kürzerer Zeit zu erzielen.?

?Ein solches, KI-basiertes Matching für Recruiting-Prozesse gehörte in SAP SuccessFactors noch nicht zum Standard, und mit der von Textkernel entwickelten Anwendung können wir Kunden nun eine optimale Lösung anbieten, die diese Lücke schließt?, sagt André Hussock, Principal Consultant bei projekt0708.? Und Markus Blocks, Senior Business Development Manager DACH bei Textkernel, betont: ?Durch die Einbindung in SAP SuccessFactors können Recruiter nun direkt aus der Benutzeroberfläche heraus die p78 Search & Match Suite nutzen, ohne die Anwendung wechseln zu müssen.?

Die Anwendung steht seit Juli und allen SAP-Anwenderunternehmen im SAP App Center zur Verfügung.

Beide Unternehmen arbeiten bereits seit 2019 im Rahmen einer Kooperationspartnerschaft an neuen Lösungen, um Bewerbermanagement und Personalauswahl für Unternehmen zu erleichtern. Dabei bringt Textkernel langjähriges Know-how aus den Bereichen Künstliche Intelligenz und Machine-Learning-Technologien für die HR-Branche ein. projekt0708 übernimmt als SAP-Gold-Partner mit Expertise in Cloudanwendungen und maßgeschneiderten Implementierungslösungen die Software-Integration in SAP-SuccessFactors-Lösungen. Als erstes gemeinsames Produkt kam 2019 die Anwendung ?p78 Quick Apply? auf den Markt, eine Lösung zur schnellen und mobilen Übermittlung von Bewerberdaten. Diese steht seit kurzem ebenfalls allen SAP-Anwenderunternehmen im SAP App Center zur Verfügung.

Über Textkernel

Textkernel ist der internationale Marktführer für künstliche Intelligenz, Machine Learning und semantische Technologien in den Bereichen Human Resources und Recruitment. Das Unternehmen mit Sitz in Amsterdam unterstützt mehr als 1.000 Unternehmen, Personaldienstleister, Jobbörsen und Softwareanbieter weltweit dabei, Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt zusammenzuführen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2001 bietet Textkernel seinen Kunden erstklassige Recruiting-Technologie, die auf Basis von künstlicher Intelligenz den gesamten Bewerbungsprozess verändert. Zum Beispiel, indem Kandidaten sich mit einem Klick bewerben und relevante Informationen aus Lebensläufen und Social Media-Profilen automatisch analysiert werden. Andere Produkte unterstützen Recruiter durch eine semantische Suche und Matching-Technologie. Textkernels Produkte können in jedes ATS, CRM von HR-Software-Systemen, integriert werden.

Textkernel wurde als privater kommerzieller R&D-Spin-Off gegründet. Das Unternehmen entstand aus Forschungsprojekten der Universitäten Tilburg, Antwerpen und Amsterdam. Das Team von Textkernel umfasst heute über 150 Mitarbeiter, überwiegend Experten auf den Gebieten Sprachtechnologie und Software Engineering. Textkernel ist vollständig zertifiziert gemäß ISO/IEC 27001:2013. Die Normenfamilie ISO/IEC 27000 bietet einen Rahmen, um ein hohes Maß an Datenschutz und Informationssicherheit zu gewährleisten.

Über projekt0708

Die projekt0708 GmbH ist ein innovatives IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen, das sich auf SAP-Cloudlösungen für HR (SAP SuccessFactors), SAP ERP Human Capital Management (SAP ERP HCM) und SAP-Concur-Lösungen spezialisiert hat. Darüber hinaus verfügt projekt0708 über Expertisen in der Mobilisierung und Vereinfachung von Geschäftsanwendungen auf Basis neuester SAP-UI-Technologien, wie etwa SAP Fiori. Hauptsitz des Unternehmens ist München.

Ursprünglich als Arbeitstitel für das “Projekt Selbständigkeit” der Firmengründer gedacht, blieb projekt0708 später als Unternehmensname bestehen. Seit Juli 2008 unterstützen die Mitarbeiter von projekt0708 Unternehmen jeder Größe und sämtlicher Branchen. Damit richten sich die Service- und Beratungsleistungen auch an international aufgestellte Unternehmen. Neben der HR-Konzept- und Prozessberatung zählen insbesondere SAP-SuccessFactors-Beratungsleistungen zum Angebot. Darüber hinaus umfasst die Expertise alle erforderlichen Technologien, Methoden und Programmiersprachen für maßgeschneiderte Implementierungen und kundenspezifische Zusatzentwicklungen. Als Bestätigung der Kompetenzen und Projekterfolge hat projekt0708 bereits seit 2014 den Status als SAP-Partner mit SAP Recognized Expertise im Bereich SAP ERP HCM für Deutschland inne und ist seit 2016 SAP Gold Partner. Darüber hinaus ist projekt0708 seit 2017 Cloud Reselling Partner der SAP und seit 2018 SAP Concur Customer Success Partner (CSP) als auch SAP Concur Certified Implementation Partner (CIP). In 2019 folgte die SAP Recognized Expertise für die SAP SuccessFactors Recruiting und Onboarding Solutions. In 2020 dann die Lösungen SAP SuccessFactors Talent sowie SAP SuccessFactors Learning Solutions.