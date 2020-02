Projekttage für Schülerinnen an der Hochschule Kaiserslautern

Am 9. und 10. März können Schülerinnen der Klassenstufen 9 und 10 die Studienmöglichkeiten der Hochschule Kaiserslautern ?hautnah? erleben. An den beiden Projekttagen werden teilnehmende Schülerinnen in Kleingruppen durch ein vielfältiges Tagesprogramm begleitet, das sie für den sogenannten MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) begeistern und frühzeitig Orientierung für die Planung der Studienfach- und Berufswahl geben will.

Auf dem Programm stehen Workshops, in denen ein Computerspiel oder ein Roboter programmiert, ein Mikrocontroller am Beispiel einer Wetterstation gebaut, die eigene DNA isoliert, ein Traumhaus in 3D gestaltet oder herausgefunden wird, wie Ingenieurinnen auf neue Ideen kommen und vieles mehr. Aber auch die Studienberatung der Hochschule bietet Workshops an, in denen die Schülerinnen herausfinden können, welches Studium oder welcher Beruf zu ihnen passt. Abgerundet wird das Programm durch Kurzvorträge zu Berufsbildern, Diskussionsrunden mit Studierenden zu den Unterschieden zwischen Schule und Studium sowie Workshops viele Tipps und Tricks rund ums Lernen erfahren.

Die Veranstaltung beginnt um 9:30 Uhr in Hörsaal H1 in Gebäude A am Campus Kaiserslautern in der Schoenstraße und endet um 15:00 Uhr.

Programm und Anmeldung unter www.hs-kl.de/projekttage. Anmeldeschluss ist der 19. Februar 2020.