Prominenter Neuzugang: Georg Stiels ab Oktober mit eigenen Produktlinien bei CHANNEL21

Premiere seiner eigenen Modelinie DONNA sowie Beauty- & SPA Produkten

Weitere Linien für Home & Living in Planung

Georg Stiels – dieser Name ist im Homeshopping bekannt, schließlich ist er seit über 15 Jahren in diesem Geschäft. Ab Oktober wird der Münchener den Homeshoppingsender CHANNEL21 als Designer und Experte bereichern. Eigene Linien im Bereich Mode, Duft sowie zukünftig Interior Design und Beauty werden in das Sortiment des Hannoverschen Homeshoppingsenders aufgenommen.

Am 2. Oktober 2021 ab 20 Uhr wird es für Stiels und CHANNEL21 spannend, denn dann steht die erste Sendung des Experten mit seiner neuen Modelinie DONNA an. Die Kollektion steht für feminine Mode mit Zeitgeist und Anspruch – stilsicher, modern und zeitlos. Auch für die männlichen Zuschauer hat Stiels etwas mitgebracht: Als Angebot der Woche zeigt er ebenfalls ab 2. Oktober seinen Herrenduft Terra Mistica aus seiner Linie Profumo.

Auf die neue Herausforderung bei CHANNEL21 freut Georg Stiels sich bereits seit Wochen. Die Entwicklung seiner Markenwelt hat er als sehr angenehm und die Mitarbeiter als besonders engagiert empfunden. Zudem kann er sich einen lang ersehnten Traum erfüllen und eine eigene Kosmetiklinie herausbringen, die komplett nach seinen Vorstellungen geschaffen wurde. „Ich freue mich ein Teil des CHANNEL21-Teams sein zu dürfen. Das sage ich bewusst so, denn in den Monaten der Vorbereitung habe ich mich von allen Kollegen wirklich willkommen gefühlt. Endlich darf ich meine Träume verwirklichen – ich darf kreieren, was mir gefällt, was ich mir wünsche und was sich insbesondere meine Kundinnen von mir gewünscht haben.“

Als Fashion- und Lifestyleexperte weiß Stiels, worauf es bei der Entwicklung von neuen Markenwelten ankommt. Durch ständige Weiterbildungen in den Bereichen der Imageberatung, Kosmetik und Visagistik, Düfte, Stil und Etikette kennt er die speziellen Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden. Seine vielfältige Expertise haben auch die Mitarbeiter von CHANNEL21 bei der Entwicklung der verschiedenen Produktwelten kennen und schätzen gelernt.

Auf seine Expertise vertraut CHANNEL21-Geschäftsführer Klaus Skripalle vollkommen. „Mit Georg Stiels haben wir ein weiteres Urgestein des deutschen Homeshoppings gewinnen können. Unser Sortiment wird durch seine Markenwelten erheblich erweitert und wir alle sind sehr gespannt auf die Resonanz der Zuschauerinnen und Zuschauern.“

Satellitenfrequenz CHANNEL21:

Satellit: ASTRA 2 C

Orbitalposition: 19,2° Ost

Transponder: 87

Polarisation: horizontal

Downlink-Frequenz: 12.148,50 MHz

Symbolrate: 27.500 MSym/s

FEC: 3/4

CHANNEL21 mit Sitz in Hannover ist der drittgrößte Homeshopping-Sender Deutschlands. Das Unternehmen vermarktet und vertreibt ein Vollsortiment mit einem breiten Warenangebot von Mode über Beauty, Gesundheit und Schmuck bis hin zu Haushaltswaren und Elektronik über eigens hierfür konzipierte Teleshopping-Produktionen und das Internet. Gegründet im Jahr 2001, ist CHANNEL21 bisher via Satellit, Kabel und DVB-T bundesweit in 95 Prozent aller deutschen TV-Haushalte zu empfangen. Bis heute haben sich bereits knapp 6 Millionen Kunden für das attraktive und stetig wachsende Produktangebot entschieden. Das Unternehmen ist Teil der CHANNEL21 Holding AG.