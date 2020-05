Prop-Tech Innovation Summit 2020: ParkHere zählt zu den Top 3 der innovativsten Unternehmen der Welt

ParkHere erhält die Auszeichnung als eines der Top3 der innovativsten Unternehmen im Rahmen der Prop-Tech Innovation Awards, einer Initiative von GERMANTECH und Union Investment. Das Hightech-Unternehmen aus München hat das Rennen unter den 150 Bewerbern in der Kategorie ?Smart & Sustainable Buildings? weltweit gemacht.?

Das Technologieunternehmen aus München konnte mit seinem nachhaltigen und innovativen Geschäftskonzept im Immobiliensektor überzeugen und hat einen bleibenden Eindruck bei der Jury hinterlassen. Besonders herausstechend gegenüber anderen Bewerbern, war neben innovativen Lösungen, vor allem die Fähigkeit, sich den Herausforderungen des Immobilienmarktes zu stellen.?

Felix Harteneck, Geschäftsführer der ParkHere GmbH, freut sich über die Auszeichnung: ?Wir sind sehr stolz, zu den Top 3 Prop-Tech Unternehmen weltweit zu gehören und freuen uns, dass unsere Parkmanagementlösungen und Konzepte für Gewerbeimmobilien so eine positive Resonanz bei den Jury-Mitgliedern hervorgerufen haben. Das zeigt uns, dass wir als Unternehmen die richtige Richtung für die heutigen und zukünftigen Anforderungen an Mobilität gewählt haben. ?

Das 50-köpfige Technologieunternehmen ParkHere ist seit 2015 auf dem Markt? und konnte bereits Mobilitätskonzepte für Großunternehmen wie Telefónica, GfK, MAN, Interhyp und Wacker Neuson nachweislich erfolgreich umsetzen. Durch die Komplettlösung für Gewerbeimmobilien verschafft ParkHere den Asset Managern, Investoren und Gewerbeimmobilienbetreibern eine Abhilfe, indem sie die Effizienz und Auslastung von Stellplätzen in Wohn- und Gewerbegebieten steigert und optimiert. Bei bestehenden Immobilienobjekten, genauso wie bei Neubauten, unterstützt ParkHere die Mobilitätsplanung insofern, dass der Parkdruck nachhaltig minimiert werden kann. Auch ökologische Aspekte, wie die Senkung des Parkplatzsuchverkehrs und der Abgasbelastung werden dabei berücksichtigt.?

Die Lösung ist dabei so einzigartig, wie einfach: Bestehend aus einer Verwaltungssoftware, einer Buchungs-App und einem vernetzten Zugangsmanagement, erfüllen die ParkHere Lösungen alle wichtigen Anforderungen an digitalisierten und zukunftsorientierten Parkflächen, indem sie unter anderem Aspekte wie Elektromobilität, Fahrgemeinschaften und Besucherreservierungen integrieren.

Die Verleihung des Awards unter der Schirmherrschaft von GERMANTECH und Union Investment, findet dieses Jahr am 19. Mai 2020 online statt. Im Rahmen einer Think-Tank Session präsentieren die Gewinner der einzelnen Kategorien in einem Pitch ihre Lösungen und tauschen mit Branchenexperten in Online-Sessions ihr Know-how aus.?

Die Auszeichnung mit dem Prop-Tech Innovation Award 2020 ist für ParkHere eine Chance einen Maßstab in der Immobilienbranche zu setzen. Der Prop-Tech Innovation Summit bietet zudem eine wichtige Möglichkeit mit Immobilienexperten aus aller Welt ins Gespräch zu kommen und über aktuelle Fragestellungen zu diskutieren, um weitere Probleme und Herausforderungen smart zu lösen.?

ParkHere ist ein Technologieunternehmen, das sich auf Parkraum-Lösungen spezialisiert hat. Bestehend aus IoT Hard- und Software Produkten bietet ParkHere Unternehmen, Immobilien- und Parkraumbetreibern einzigartige Lösungen, für eine effiziente und nachhaltige Mobilität. Unternehmen wie Telefónica, BMW oder Giesecke+Devrient vertrauen bereits auf die individuell konfigurierbare Komplettlösung und das Expertenwissen von ParkHere.