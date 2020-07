Proximity Tracing. So anonym ist die Corona-App

Die Corona-App genießt hohes Vertrauen in der Bevölkerung. Der Grund dafür liegt neben der Freiwilligkeit ihrer Nutzung auch und insbesondere in der Anonymität, die sie mit technischen Mitteln sicherstellt.

Welche das sind, beschreibt dieser Blogbeitrag. Anlass ist der Talk zum Thema beim IT-Security Meetup Kassel mit Speaker Jean-Pierre Höhmann.

https://www.micromata.de/blog/proximity-tracing-corona-app/

Über das IT-Security Meetup Kassel:

Das?IT-Security Meetup Kassel?ist ein Netzwerk von Experten und Interessierten zum Thema IT-Sicherheit. Eingeladen sind alle, die sich beruflich oder aus persönlichem Interesse mit Fragen der IT-Sicherheit auseinandersetzen und in einen fachlichen Austausch mit Gleichgesinnten treten wollen.

