Prozessmanagement und Qualitätsmanagement SmartProcess

Software-Lösungen für das Qualitätsmanagement sind ein Schlüssel für optimale und sichere Prozesse. Eine QM-Software visualisiert und steuert Prozesse. Mit SmartProcess steht eine QM-Software und Prozessmanagement-Software zur Verfügung, die

sowohl Funktionen für die Modellierung und Automatisierung von Prozessen und für die Verwaltung von Dokumenten enthält.

Prozessmanagement- und QM-Software hat für ein völlig neues Verständnis von Qualität gesorgt. Früher war Qualität vor allem eine Sache der Produktion. Heute setzen führende Unternehmen auf ein durchgängiges Qualitätsmanagement, das sämtliche Unternehmensbereiche beschreibt.

In vielen Branchen, wie zum Beispiel dem Automotive- und Medizinbereich, ist es wichtig, dass das Unternehmen ein Qualitätsmanagement nachweisen kann, das branchenweit geltenden Normen entspricht. Der Gedanke dabei ist, dass Qualität nicht vom Bemühen einzelner Mitarbeiter abhängen darf, sondern ein integrierter Bestandteil aller Produktions- und administrativen Prozesse sein muss.

Im Mittelpunkt steht dabei Prozessmanagement- und QM-Software wie zum Beispiel CWA SmartProcess. Bei der von der CWA entwickelten Lösung handelt es sich um eine QM-Software, die über den Webbrowser genutzt wird. Für mobile Tätigkeiten steht ebenfalls eine mobile Web-App zur Verfügung.

Je nach Zugangsberechtigung und Anwendungsgebiet hat dann der Mitarbeiter Zugriff auf genau die Funktionalität, die ein umfassendes Qualitätsmanagement ausmacht. Dazu zählen in der Prozessmanagement- und QM-Software:

Prozessmanagement und Prozessmodellierung

Dokumentenmanagement

Workflow-Management

Maßnahmenmanagement und CAPA

Reklamationsmanagement

Auditmanagement

Qualifikationsmanagement

Prüfmittelmanagement

Mit den Workflow-Funktion bietet SmartProcess neben der Darstellung von Prozessbeschreibungen auch die Automatisierung von Prozessen. So können allgemeine Abläufe und Abläufe im Qualitätsmanagement mit der Software SmartProcess automatisiert werden. Die Eingabemasken können in der Workflow-Software frei definiert werden.

So unterstützt SmartProcess klar gesteuerte Prozesse, die eine reibungslose Zusammenarbeit aller an einem Prozess beteiligten Abteilungen und Unternehmensbereiche unterstützen. Dazu gehört auch ein automatisiertes Eskalationsmanagement, durch das in Problemsituationen immer die richtigen Handlungen ausgelöst werden. Mit Reporting-Funktionen und Kennzahlen-Management unterstützt die QM-Software SmartProcess außerdem gezielte Analysen zur Optimierung von Prozessen.

CWA ist Spezialist für Prozessmanagement, BPM-Software, QM-Software, CAQ-Software, Workflow Software, Projektmanagement Software, CAPA, GxP-Software, DMS-Software, FMEA-Software, Auditsoftware, Beschwerdemanagement, Reklamationsmanagement, Prüfmittelmanagement und ISO 9001.