PSD Bank Hannover eG bleibt auch in der Corona-Krise ein verlässlicher Partner der MHH

Die PSD Bank Hannover spendet 10.000 Euro an die medizinische Hochschule Hannover (MHH) zur Beschaffung von Schutzbekleidung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aufgrund der Corona-Krise ist auch an der MHH ein Engpass bei Schutzbekleidung entstanden. Zudem sind die Preise für die Schutzausrüstung um ein Vielfaches gestiegen. “Als wir hörten, dass die MHH Probleme bei der Beschaffung von Schutzbekleidung hatte, haben wir uns gesagt, da müssen wir helfen”, sagt Holger Hammer, Vorstandssprecher der PSD Bank. Dr. Eckhard Schenke, Mitglied des Vorstandes der Förderstiftung MHH plus bestätigt: “Dem medizinischen Personal der Klinik wird in diesen Zeiten sehr viel abverlangt wird. Daher sind wir froh über die Geldspritze der PSD Bank Hannover eG. Der Schutz der Mitarbeiter habe eine hohe Priorität und die finanzielle Unterstützung der Bank helfe dabei, dafür zu sorgen.”

Der Spendenbetrag stammt aus dem PSD Gewinnsparen, bei dem Sparer einen kleinen Anteil ihres monatlichen Sparbetrages an eine Lotterie abführen. Von jedem Gewinnsparlos in Höhe von 5 Euro werden 25 Cent als Spende weitergegeben. So kommen im Jahr dank der vielen Sparer über 100.000 Euro zusammen, mit denen die PSD Bank Hannover eG für Menschen in Not und gemeinnützige Einrichtungen Gutes tun kann.