PSD Bank Hannover spendet 14.000 Euro an Stiftungen der Medizinischen Hochschule Hannover

Zur nachhaltigen Förderung diverser Projekte unterstützt die PSD Bank zwei Stiftungen der MHH aus Zweckerträgen des Gewinnsparvereins: Die Förderstiftung MHH plus der Medizinischen Hochschule Hannover kann sich über eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 10.000 Euro freuen. Mit der Spende werden zwei MHH-Projekte gefördert: Das pädiatrische Intensivnetzwerk (PIN) und die Umgestaltung der Wartebereiche in der Kinderklinik. Weitere 4.000 Euro fließen an den Härtefonds in der MHH-Kinderklinik. Holger Hammer, Vorstand der PSD Bank Hannover eG überreichte heute die symbolischen Schecks an Dr. Eckhard Schenke, Leiter der Stabstelle Fundraising sowie Dr. Michael Sasse, leitender Oberarzt der Kinderintensivstation an der MHH und Initiator des pädiatrischen Intensivnetzwerks (PIN).

Das pädiatrische Intensivnetzwerk unterstützt Ärztinnen und Ärzte außerhalb des Einzugsbereichs der MHH, die bei Kindern mit schlimmen Erkrankungen fachliche Unterstützung benötigen. Der Austausch findet per Telemedizin statt, in besonderen Fällen werden Fachärztinnen und -ärzte in die Kliniken geflogen, in denen ihr Know-how benötigt wird. Das PIN arbeitet flächendeckend in ganz Norddeutschland.

Unter anderem wurde mit den Mitteln der in die Jahre gekommene Wartebereich in der Kinderklinik modernisiert. Die Wände zieren inzwischen eine maritime Fototapete und das “Schiff” erhielt einen frischen Anstrich. Das “Schiff” ist ein beliebter Ort für Groß und Klein. Die jüngeren Patienten begeben sich auf “große Fahrt” während die etwas größeren die “Chill-Ecken” nutzen, um sich zurückzuziehen. Somit konnte mit den Geldern des Gewinnsparvereins das oftmals belastende Warten für die Kinder und Jugendliche erträglicher gestaltet werden.

Der Härtefonds der MHH-Kinderklinik, der sich derzeit noch im Aufbau befindet, soll unbürokratisch und schnell einspringen, wenn eine finanzielle Unterstützung der Eltern von schwer kranken Kindern notwendig wird. Der Fonds wird mit kleinen Beträgen immer dann helfen, wenn es gilt, kurzfristig die größte Not zu lindern. “Die Spendenaktivitäten der PSD Bank sollen unsere soziale Verbundenheit mit der Region, in der wir tätig sind, zum Ausdruck bringen. Unsere Bank fördert dabei insbesondere Institutionen, welche die Förderung und Hilfe für Kinder und Jugendliche als Schwerpunkt haben”, sagte Vorstandsmitglied Hammer bei der Übergabe des symbolischen Schecks in den Räumen der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). “Diese Kriterien erfüllt die Förderstiftung der MHH-Kinderklinik geradezu perfekt. Daher freuen wir uns, sie alljährlich mit einer Spende zu unterstützen”.

MHH-Fundraising-Leiter Dr. Schenke, freut sich über die Spende: “Die langjährige Partnerschaft mit der PSD Bank Hannover hat bereits etliche Projekte an der MHH ermöglicht. Umso mehr freuen wir uns, auch für unsere neuen Aktivitäten, weitere finanzielle Möglichkeiten zu bekommen”, betont er. “Mit dem finanziellen Beitrag für die PIN können wir sicherstellen, dass schwer erkrankten, jungen und jugendlichen Patientinnen und Patienten in ganz Deutschland mit fachlicher Expertise geholfen werden kann”, ergänzt PIN-Initiator Dr. Sasse.