Psychologe warnt vor Vermischung der Flüchtlingskrise mit Ausbreitung des Coronavirus

Köln. Der Psychologe und Bestsellerautor Stephan Grünewald (“Wie

tickt Deutschland?”) warnt angesichts der zugespitzten Lage in den türkischen

Flüchtlingslagern und an der türkisch-syrischen Grenze vor einer falschen

Vermischung mit der Bedrohung durch das Coronavirus. “Flüchtlinge sind sichtbar,

greifbar und notfalls mit Gewalt abzuwehren”, sagte der Geschäftsführer des

Kölner “rheingold”-Instituts dem “Kölner Stadt-Anzeiger” (Mittwoch-Ausgabe).

Beim Coronavirus hingegen “sehen uns mit einer unbekannten Gefahr konfrontiert,

die wir nicht sehen, hören, riechen, schmecken oder fühlen können. Das heißt: Es

gibt scheinbar überhaupt keine Handhabe dagegen. Eine solche Ohnmachtserfahrung

ist für uns kaum zu ertragen, weshalb wir ständig unserer eigenen

Handlungsfähigkeit vergewissern wollen.”

Untersuchungen nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 hätten gezeigt,

dass man die Ohnmachtserfahrung angesichts einer radioaktiven Verseuchung aus

dem Osten wenige Monate später durch eine Kampagne gegen Flüchtlinge zu

“behandeln” suchte, die aus dem Osten in den Westen drängten. “Solch eine

Vermenschlichung der Gefahr und die rigiden Reaktionen könnten sich in Zeiten

von Corona allzu leicht wiederholen”, so Grünewald.

Der Psychologe macht derzeit “einen zweiter Gefahrenherd für die Gesellschaft”

aus: “Neben dem Erreger ist das die von ihm ausgelöste Erregung, die mitunter

schon psychische Wellen schlägt, bevor die physische Gefahr überhaupt angekommen

ist. An zunehmenden sozialen Anfeindungen ist das ablesbar.” Als Beispiele

nannte Fälle, in denen Infizierte “wüst beschimpft” würden, “wie sie es wagen

konnten, nach Italien zu reisen oder in Heinsberg Karneval zu feiern.”

