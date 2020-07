Puristischer Metal Line-Taster mit 24 mm Durchmesser

Dem Bedürfnis der Kunden nach Tastern in den unterschiedlichsten Dimensionen begegnet SCHURTER mit der Lancierung des MSM 24 im Edelstahlgewand (Gehäuse und Betätiger). Der in der Standardversion puristisch gehaltene Taster ist für Schaltspannungen von 30 VDC bis 250 VAC und Schaltströme von 0,1 A bis 10 A ausgelegt.

Besonders hervorzuheben ist die Robustheit des MSM 24: Durch die hohen Dichtungsschutz- und Schlagfestigkeitswerte von IP67 und IK07 ist er hervorragend geeignet für den Einsatz in Geräten unter rauen Umgebungsbedingungen oder in Anwendungen, die Schutz vor Vandalismus erfordern.

Aufgrund des mechanischen Hubs und der edlen Materialien bieten sämtliche MSM Metal Line-Taster von SCHURTER ein hervorragendes taktiles Feedback.

SCHURTER bietet die Taster und Schalter der MSM Metal Line-Familie somit nun in den Durchmessern 19, 22, 24 und 30 mm an. Mit dieser breiten Palette, welche zudem kundenspezifisch nahezu an jeden Kundenwunsch adaptierbar ist, findet sich für jede Applikation der perfekte Taster.

Datenblatt MSM 24

