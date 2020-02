PVS Südwest führt die CRM-Lösung von PiSA sales ein

Die Privatärztliche Verrechnungsstelle Südwest ist seit über 90 Jahren Spezialist für die Rechnungsstellung, Buchhaltung und den Forderungseinzug von ärztlichen Honoraren für Privatpatienten. Mit weiteren ärztlich geleiteten Verrechnungsstellen im ganzen Bundesgebiet bildet sie den aus über 25.000 Mitgliedern bestehenden PVS Verband. Die PVS Südwest mit Sitz in Mannheim beschäftigt mehr als 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gilt als einer der Marktführer in der Region. Durch den neulich entstandenen Zusammenschluss zwischen der PVS Südwest und der Verrechnungsstelle in Freiburg erfolgte eine Ausweitung des Kundenbestandes, der sich nun auf über 3.300 betreute Ärztinnen und Ärzte beläuft.

Von der CRM-Einführung wird vor allem die Vertriebsabteilung der PVS Südwest profitieren. Die leistungsstarke CRM-Software des Berliner Anbieters wird die beteiligten Mitarbeiter bei der optimalen Vorbereitung von Kundenterminen sowie der Erstellung und Auswertung von digitalen Besuchsberichten umfassend unterstützen. Eine der Hauptanforderungen der PVS Südwest ist die professionelle Verwaltung von Verträgen, um die hohe Qualität der mitgliederzentrierten Prozesse dauerhaft sicherstellen zu können. Das PiSA sales CRM löst künftig das bestehende Open-Source-CRM ab und schafft so die Grundlage für mehr Transparenz und Qualität in der Mitgliedergewinnung und -Betreuung.

Ausschlaggebend für die Entscheidung für das PiSA sales CRM war unter anderem die Möglichkeit, das System wahlweise als DSGVO-konforme Cloud- oder Inhouse-Lösung betreiben zu können. Außerdem überzeugten neben der bereits im Standard umfassenden Funktionalität auch die uneingeschränkte Bedienbarkeit der Lösung im Web-Browser sowie die modernen Apps für Smartphones und Tablets. Auch von unterwegs aus hat der Außendienst somit uneingeschränkten Zugriff auf alle relevanten CRM-Daten und ist somit jederzeit bestens informiert.

Im Rahmen einer späteren Ausbaustufe des CRM-Projektes sollen weitere PVS-Abteilungen und Niederlassungen mit eingebunden werden.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

https://www.pvs-suedwest.de/startseite/

Die PiSA sales GmbH zählt zu den führenden deutschen Herstellern hochflexibler und leistungsstarker CRM-Software. Das inhabergeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin bietet seinen Kunden als Hersteller, Lieferant und Implementierer maßgeschneiderte CRM-Lösungen, in denen die Expertise und Erfahrung aus 30 Jahren Marktpräsenz enthalten sind.

Das PiSA sales CRM ist heute weltweit in namhaften Unternehmen aus den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, Elektroindustrie, Bau- und Gebäudetechnik, Chemie, B2B-Handel, Dienstleistung und Verlagswesen im Einsatz. Dabei geht der Funktionsumfang der Software weit über den konventioneller CRM-Systeme hinaus und deckt Anforderungen aus den Bereichen Marketing, Vertrieb und Service vollständig ab. Für eine hohe Nutzerakzeptanz sorgen eine moderne Desktopvariante des PiSA sales CRM sowie intuitiv bedienbare Apps für iOS-, Android- und Windows-Devices.

Weitere Informationen unter www.pisasales.de