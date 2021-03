Qardio gibt FDA-Freigabe für QardioCore bekannt, ein selbstanpassendes mobiles EKG-Gerät zur kontinuierlichen Anzeige und Analyse von EKGs

Cloud-basierter EKG-Service bietet kontinuierliche Überwachung und umfassende Berichte für die klinische Diagnostik

Qardio, Inc. gab heute bekannt, dass die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) dem Unternehmen die 510k-Freigabe für das ambulante EKG-Gerät QardioCore erteilt hat. QardioCore wird zunächst für Holter-EKG-Anwendungen zur Nutzung mit QardioMD, Qardios Cloud-basierter Lösung für die Patientenfernüberwachung, vermarktet.

QardioCore erweitert Qardios Patientenfernüberwachungsplattform von der Primärversorgung und Bluthochdrucküberwachung auf die Akutversorgung und Kardiologie in einer einzigen, intuitiven Plattform.

QardioCore erfordert keine spezielle Hautvorbereitung, Gele, Klebstoffe oder Pflaster. Es kann leicht vom Patienten selbst angebracht, entfernt und erneut angebracht werden. QardioCore ist ideal für den Ferneinsatz und erfordert keine Anpassung in der Klinik. Qardio beabsichtigt, den Service Mitte 2021 in den USA einzuführen.

Rosario Iannella, Mitbegründer von Qardio, kommentierte: „Wir streben mit QardioCore an, das Leben für Patienten und Pflegepersonal zu erleichtern. Im Vergleich zu herkömmlichen Monitoren haben Patienten viel weniger Unannehmlichkeiten. Die Gesundheitsdienstleister profitieren durch die Benutzerfreundlichkeit des QardioCore von mehr Compliance seitens der Patienten und erhalten automatisch eine große Anzahl von Diagnosen.“

Der CEO von Qardio Mark Prince fügte hinzu: „Unser erster EKG-Service wurde für die Remote-Bereitstellung entwickelt und funktioniert sofort nach dem Auspacken. Die Patienten werden selbst sehen, dass der QardioCore so einfach zu bedienen ist wie ein gewöhnlicher Herzfrequenzmesser, er aber die Leistung eines EKG-Geräts liefert. So kann eine komplette Darstellung des Herzrhythmus an QardioMD weitergeleitet werden. QardioCore ermöglicht es Gesundheitsdienstleistern, in weniger als 24 Stunden Telemetrieergebnisse zu erhalten. Damit verkürzt sich potentiell die Zeit bis zur Diagnose ganz erheblich.“

QardioCore ist dazu gedacht, den EKG-Rhythmen kontinuierlich zu erfassen. QardioCore + QardioMD zeigen komplette EKG-Berichte an und können unter der Aufsicht eines Arztes zur Diagnose von Arrhythmien dienen. QardioMD lässt sich leicht in elektronische Gesundheitsakten und andere digitale Gesundheitsplattformen integrieren, und Berichte können ganz einfach mit einem einzigen Klick exportiert werden. QardioCore + QardioMD ist ein Cloud-basierter Dienst, der andere Telegesundheitsdienste perfekt ergänzt.

QardioCore ist für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen. Es wird bei der Behandlung von Patienten eingesetzt, die asymptomatisch sind oder bei denen eine Herzerkrankung bekannt ist oder vermutet wird. Das Gerät wurde nicht an Kindern getestet und ist nicht für den pädiatrischen Gebrauch bestimmt. Dank der sicheren Speicherung in der Cloud können Mediziner jederzeit von überall sicher auf Patientendaten zugreifen. Diese Dienste werden voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 in den USA verfügbar sein.

Informationen zu Qardio

Qardio ist ein Gesundheitstechnologie-Unternehmen, das Kardiologie, Fernüberwachung und medizinische SaaS miteinander verbindet. Die Fernüberwachungslösungen von Qardio verbessern die Ergebnisse für Leistungserbringer und ihre Patienten durch optimierte Arbeitsabläufe und diagnostische Ergebnisse, reduzierte Kosten und einfache Bedienung.

Qardio wurde 2012 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität von Erwachsenen, die mit einer chronischen Herzerkrankung leben, durch eine vereinfachte Diagnose und Überwachung zu verbessern. Zu unseren Produkten gehören QardioCore, ein einzigartiges ambulantes EKG, QardioArm, ein intelligentes Blutdruckmessgerät, und QardioBase 2, eine intelligente Waage und Körperanalysewaage – alle ermöglicht durch die Qardio App und die QardioMD Fernüberwachungsplattform. Unsere preisgekrönten Lösungen sind sowohl über traditionelle medizinische Kanäle als auch über ausgewählte Verbraucherkanäle erhältlich, um so viele Patienten wie möglich zu erreichen.

