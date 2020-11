QF–s Stars Of Science lädt aufstrebende Innovatoren ein, sich für Staffel 13 zu bewerben

– TV-Sendung der Qatar Foundation ermutigt arabische Innovatoren, Lösungen für globale Herausforderungen zu entwickeln

Die Stars of Science der Qatar Foundation nimmt bis zum 31. Dezember Online-Einreichungen für die 13. Staffel von aufstrebenden arabischen Innovatoren entgegen, wobei ausgewählte Personen die Möglichkeit erhalten, ihre Ideen einem wissenschaftlichen Expertengremium vorzustellen.

Um die Multimedia-Pressemitteilung anzusehen, klicken Sie bitte auf: https://www .multivu.com/players/uk/8821951-qf-stars-of-science-invites-innovators-to-apply- for-season-13/

Junge arabische Innovatoren mit Ideen und Lösungen zur Bewältigung globaler Herausforderungen – wie der COVID-19-Pandemie – werden ermutigt, ihre Konzepte anzuwenden und in konkrete Innovationen umzusetzen.

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist die Wirkung von Stars of Science durch ihren bedeutenden Beitrag zur Schaffung einer lebendigen Unternehmenskultur unter jungen Menschen in den arabischen Ländern spürbar. Dies spiegelt sich unter anderem in den Erfolgen der zahlreichen Alumni wider.

Stars of Science hat bisher mehr als 147 Innovatoren aus 18 arabischen Ländern gefördert und ihnen während der Show die Bedeutung der Zusammenarbeit und der wissenschaftlichen Exzellenz vermittelt. Gemeinsam sind die Alumni der Show zu einer treibenden Kraft des Wandels geworden, um sozialen Fortschritt zu katalysieren und eine Kultur der Innovation in der gesamten arabischen Region und darüber hinaus zu schaffen.

Stars of Science stellt nicht nur finanzielle Mittel und technische Unterstützung zur Verfügung, sondern bietet den Teilnehmern auch die notwendigen Instrumente zur Entwicklung ihrer Ideen und Projekte. Darüber hinaus werden die Teilnehmer der Stars of Science Staffel 13 Teil der großen Gemeinschaft von Ehemaligen, deren wichtigste Grundlage die Zusammenarbeit und gegenseitige Stärkung ist.

Weitere Einzelheiten zur Antragstellung finden Sie unter http://www.starsofscience.com/

Über Stars of Science

Als führende Innovationsshow in der arabischen Welt hilft Stars of Science – die bildende TV-Unterhaltungsinitiative der Qatar Foundation (QF) – arabischen Innovatoren, technologische Lösungen für ihre Gemeinschaften zu entwickeln, die der Gesundheit und dem Lebensstil der Menschen zugute kommen und zum Schutz der Umwelt beitragen.

In einem 12-wöchigen Prozess demonstrieren die Teilnehmer die Wirksamkeit ihrer Lösungen in einem gemeinsamen Innovationsraum und treten mit der Unterstützung eines Teams erfahrener Ingenieure und Produktentwickler gegen die Zeit an. Ein Expertengremium aus Juroren bewertet und eliminiert jede Woche über mehrere Prototyping- und Testrunden hinweg Projekte, bis nur noch vier Finalisten übrig bleiben, die sich um einen Anteil von 600.000 US-Dollar bewerben (es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen). Jury-Beratungen und Online-Abstimmungen der Öffentlichkeit bestimmen die Rangliste.

Besuchen Sie:

Website – http://www.starsofscience.com/

Facebook – https://www.facebook.com/StarsofScienceTV

Twitter – https://twitter.com/starsofscience

YouTube – http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetv

Instagram – starsofsciencetv

Tik Tok – starsofscience

Qatar Foundation – Erschließung des menschlichen Potenzials

Die Qatar Foundation for Education, Science and Community Development (QF) ist eine gemeinnützige Organisation, die Katar auf seinem Weg zu einer diversifizierten und nachhaltigen Wirtschaft unterstützt. Die QF ist bestrebt, den Menschen in Katar und darüber hinaus zu dienen, indem es spezialisierte Programme in ihrem innovationsorientierten Ökosystem aus Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie Gemeindeentwicklung anbietet.

Die QF wurde 1995 von Seiner Hoheit Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, dem Father Amir und Ihrer Hoheit Sheikha Moza bint Nasser gegründet, die die Vision teilten, Katar eine qualitativ hochwertige Bildung zu bieten. Heute bietet das erstklassige Bildungssystem von QF bereits Mitgliedern der Gemeinschaft im Alter von sechs Monaten bis hin zur Promotion lebenslange Lernmöglichkeiten, die es den Absolventen ermöglichen, in einem globalen Umfeld zu gedeihen und zur Entwicklung der Nation beizutragen.

QF schafft auch ein multidisziplinäres Innovationszentrum in Katar, in dem einheimische Forscher an der Bewältigung lokaler und globaler Herausforderungen arbeiten. Durch die Förderung einer Kultur des lebenslangen Lernens und die Unterstützung des sozialen Engagements durch Programme, die die katarische Kultur verkörpern, setzt sich QF dafür ein, die lokale Gemeinschaft zu stärken und zu einer besseren Welt für alle beizutragen.

Eine vollständige Liste der Initiativen und Projekte von QF finden Sie unter http://www.qf.org.qa/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1343296/Qatar_Foundation_Stars_of_Scienc e_s13.jpg

Pressekontakt:

Maram Alibrahim – Weber Shandwick

SOS@webershandwick.com

+974 3398 8390

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118160/4776806

OTS: Stars of Science

Original-Content von: Stars of Science, übermittelt durch news aktuell