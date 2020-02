QIAGEN meldet Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2019

Konzernumsatz Q4 2019 entspricht Ausblick; bereinigter Gewinn je Aktie liegt darüber:

Konzernumsatz von $413,5 Mio. (+3% bei tatsächlichen Kursen; +4% bei konstanten Wechselkursen (CER) ggü. ~+3% CER Prognose)

Verwässerter Gewinn $0,19; bereinigter Gewinn $0,48 ($0,48 CER ggü. ~$0,45?0,46 CER-Prognose)

Bereinigte operative Marge erhöht sich auf 33,5% des Konzernumsatzes ggü. 29,6% in Q4 2018

FY 2019 Umsatzprognose erreicht, bereinigter Gewinn je Aktie liegt darüber:

Konzernumsatz von $1,53 Mrd. (+2% bei tatsächlichen Kursen; +4% CER ggü. ~4% CER Prognose)

Nettoverlust je Aktie von $0,18; bereinigter Gewinn je Aktie von $1,43 ($1,46 CER, +9% CER ggü. ~$1,43?1,44 CER-Prognose)

Bereinigte operative Marge erhöht sich auf 27,6% des Konzernumsatzes von 26,9% im Jahr 2018

Ausblick auf weiteres Wachstum für das Jahr 2020

Netto-Umsatzwachstum von ~+3-4% CER, einschließlich reduzierter Umsatzerwartungen für China aufgrund von geschäftlichen Themen in 2019 und niedrigerer Umsatzerwartungen aus NGS Companion-Diagnostik-Projekten

Bereinigtes verwässertes EPS von ~$1,52-1,54 CER, Anstieg um ~+7% CER mit höherem Zuwachs als das Umsatzwachstum

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Ergebnisse der operativen Tätigkeit für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2019 bekannt.

?QIAGENs Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2019 haben unsere aktualisierte Prognose für das Umsatzwachstum erfüllt und unsere Zielvorgaben für den bereinigten Gewinn übertroffen?, so Thierry Bernard, Interim-CEO und Senior Vice President sowie Leiter des Geschäftsbereichs Molekulardiagnostik bei QIAGEN.

?Wir konzentrieren uns weiter auf attraktive fundamentale Wachstumschancen im gesamten Spektrum von Life Sciences bis zur molekularen Diagnostik und sind entschlossen, QIAGEN zu einem stärkeren und differenzierteren Marktführer zu machen. Wir haben ausgewogene Ziele für das Jahr 2020 festgelegt, die die Wachstumschancen in unserem ?Sample to Insight?-Portfolio nutzen und gleichzeitig die Herausforderungen anerkennen, insbesondere die Schwäche in unserem China-Geschäft, die sich Mitte 2019 abzeichnete, und die Erwartung eines weiteren Rückgangs der Einnahmen aus den Co-Entwicklungsprojekten für Begleitdiagnostika aufgrund der Änderungen unserer Next Generation Sequencing Strategie im Jahr 2019. Obwohl wir derzeit eine Zunahme der weltweiten Nachfrage nach Instrumenten und Verbrauchsmaterialien für die Untersuchung von Infektionskrankheiten auf das Coronavirus feststellen, bleiben wir weiterhin vorsichtig und haben dies angesichts der Unsicherheiten und Störungen der makroökonomischen Geschäftstrends in China nicht in unseren Ausblick für 2020 aufgenommen,? so Bernard.

?Wir haben die Ressourcen zur Unterstützung der Geschäftsexpansion umgeschichtet, was gleichzeitig die Aussicht auf ein bereinigtes Wachstum des Gewinns je Aktie ermöglicht, das deutlich über dem Umsatzwachstum liegt. Dies wird insbesondere durch die Entscheidung unterstützt, die Entwicklung unserer eigenen NGS-Instrumente einzustellen, aber auch durch die im Jahr 2019 angekündigten Effizienzmaßnahmen und die daraus resultierenden Einsparungen”, sagte Roland Sackers, Chief Financial Officer von QIAGEN. “Wir bekräftigen unsere Verpflichtung zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und zur Beibehaltung einer disziplinierten Kapitalallokation, um das Wachstum zu unterstützen und die Erträge zu steigern.?