Qualität per Knopfdruck: Fonds Finanz unterstützt bei Prozessdigitalisierung in der Antragsstellung

DIGITAS steht für ?DIGITale AntragsStrecke? und wird die medienbruchfreie Antragsstellung bei Personenversicherungen ermöglichen. Im Bereich der Lebensversicherung deckt DIGITAS bereits die Produktbereiche Basisrente und Privat Rente ab. Das Tool steht den Vermittlern der Fonds Finanz kostenfrei zur Verfügung. Zielsetzung des Projekts ist die Einführung eines digitalen Assistenten, der dem Makler und dem Versicherer von Beginn bis zur Fertigstellung eines Antrags einen Mehrwert schafft, Abschluss und Rechtssicherheit bestmöglich zu gewährleisten sowie Korrekturschleifen und Fehlerquoten in der Antragsgenerierung zu reduzieren. DIGITAS ist eine digitale Verknüpfung aus Qualitätssteigerung, Zeiteffizienz und selbsterklärendem Handling. Somit ist DIGITAS ein moderner und einfach zu bedienender Prozess zur voll plausibilisierten Befüllung von Originalanträgen der jeweiligen Gesellschaften.

Die Vorteile von DIGITAS:

? Optimierte Digitalisierung: Originalanträge können mit DIGITAS befüllt und übertragen werden. Es kommt zu keinen Medien- oder Designbrüchen zwischen Tarifvergleichen und Antragseinreichungen. Zusätzlich sind Plausibilitätschecks und Validierungsservices eingebunden, bspw. Felder zum Geldwäschegesetz, die Validierung von IBAN oder Steuernummer und Beruf, die die Fehlerquote stark reduzieren. Das Vergessen wichtiger Angaben ist somit ausgeschlossen.

? Benutzerfreundlichkeit: Durch die einheitliche Aufarbeitung der Antragsfelder wird eine bestmögliche Übersicht bei der Eingabe garantiert. Mit Hilfe der klaren Kennzeichnung ? angelehnt an das Ampelsystem ? können Pflichtfelder sofort identifiziert werden. Durch den bei Eingabe aktualisierten ?Befüllungsgrad? behält der Vermittler den Reifegrad seines Antrags im Blick. Fehlende Antragsangaben werden dem Vermittler strukturiert angezeigt und können entweder direkt oder zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden.

? Praxisnahe Unterstützung durch die Fonds Finanz: Um den Prozess der Antragsgenerierung intuitiv und pflegeleicht zu optimieren, wurden anhand von praxisnahen Erfahrungen mit den Maklern der Fonds Finanz wertvolle Impulse gesetzt. Mit Hilfe des gegebenen Inputs und der engen Zusammenarbeit mit softfair konnte das Modell auf einen hybriden Ansatz, der bspw. ein komfortables Zwischenspeichern ermöglicht, festgelegt werden.

Zukünftig soll DIGITAS auch in weiteren Produktbereichen, wie z.B. Berufsunfähigkeit, Risikoleben und Riester-Rente genutzt werden können.

?Durch unsere langjährige Branchen-Expertise wissen wir, was unsere Vermittler brauchen. Daher war es uns sehr wichtig, das Projekt DIGITAS von Beginn an zu unterstützen. Nur so können wir unseren Maklern und unseren Versicherern den Weg für eine moderne und sichere Zukunft ebnen?, erklärt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz Maklerservice GmbH.

Mit DIGITAS erweitert der Hamburger IT-Dienstleister softfair sein Portfolio an Vergleichs- und Beratungslösungen um die Prozessdigitalisierung in der Antragsstellung der Personenversicherung. ?Nur gemeinsam kann Großes geschaffen werden?, begründet Matthias Brauch, Geschäftsführer von softfair. ?Wir haben durch die intensive und offene Zusammenarbeit mit der Fonds Finanz wertvolle Impulse für die Entwicklung unseres innovativen Assistenten erhalten. So konnte für DIGITAS nicht nur ein großer praktischer Nutzen, sondern auch ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit sichergestellt werden.?, so Brauch.

Neben DIGITAS werden zukünftig auch andere spartenübergreifende digitale Antragsstrecken weiterentwickelt.