Qualitätsmanagementsystem der Robin Data GmbH ist erfolgreich ISO 9001:2015 zertifiziert

.

Auditierung durch den TÜV Süd

Die Robin Data GmbH hat nach dem Audit durch den TÜV Süd die Zertifizierung nach ISO 9001:2015 für ihre Datenschutz-Management-SaaS-Lösung erfolgreich abgeschlossen. Die Zertifizierung nach ISO 9001 ist die bedeutendste nationale und internationale Norm im Qualitätsmanagement (QM) und ein weltweit anerkannter Standard. Für eine erfolgreiche Zertifizierung müssen die Kernprozesse beginnend von der Auftragsvergabe, über die erfolgreiche Implementierung von Produkten und Dienstleistungen und der Qualitätssicherung nach modernsten Ansprüchen geregelt sein. Weiterhin einbezogen wurden die Definition sowie Umsetzung von Prozessen der Führung, Planung, Unterstützung und des Betriebs.

Das Verfahren wurde durch ein unabhängiges Sachverständigengremium geleitet und kontrolliert. Alle relevanten Prozesse wurden aufgenommen, analysiert und überarbeitet. Das hat direkten Einfluss auf die Produkt-und Dienstleistungsqualität. Bisher haben kaum Unternehmen aus dem Bereich Datenschutz-Management-SaaS-Lösung den Schritt der Zertifizierung gewagt. Robin Data hat aber den langfristigen Nutzen erkannt und sich für diese strategischen Entwicklung entschieden, um Kunden und Partnern höchste qualitative Umsetzung zu bieten.

Hohe Kundenzufriedenheit durch gelebtes Qualitätsmanagement

Die Robin Data GmbH ist ein Legal-Tech-Startup aus dem Herzen Deutschland und entwickelt eigene Lösungen zur Umsetzung des Datenschutzes und der Informationssicherheit. Mit dem Erhalt des ISO-Zertifikates 9001 legt Robin Data große Bedeutung auf das Qualitätsmanagement bei der Entwicklung und dem Betrieb der Software-Plattform ?Robin Data?.

„Robin Data hat den Anspruch, seinen Kunden Leistungen und Services von exzellenter Qualität zu liefern. Daran arbeiten wir mit Leidenschaft, Tag für Tag. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, unsere Aktivitäten in ein professionelles Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 zu überführen und durch den TÜV zertifizieren zu lassen. Als Startup gehen wir hier sicher einen ungewöhnlichen Weg, aber zeigen damit: wir reden nicht nur von Qualität, wir leben sie.“

So Prof. Dr. Andre Döring, CEO & Co-Founder der Robin Data GmbH

Um die Anforderungen von Kunden und Partnern an Produkt-und Dienstleistungsqualität hochwertig zu erfüllen, haben sich die beiden Gründer Prof. Dr. Andre Döring und Daniel Ramsch für eine TÜV Zertifizierung im Bereich Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 entschieden. Seit dem 12.03.2021 ist die Robin Data GmbH erfolgreich ISO-9001:2015 zertifiziert. Die Zertifizierung ist drei Jahre gültig und wird durch regelmäßige Audits bestätigt. Dies sichert die kontinuierliche Überprüfung der Prozesse und des Qualitätsmanagements, und nationale wie internationale Kunden können sich auf die gleichbleibende Qualität der Robin Data GmbH verlassen.

Robin Data ist in Legal-Tech-Startup aus Merseburg in Sachsen-Anhalt, gegründet 2018 von Prof. Dr. Andre Döring und Daniel Ramsch. Geschäftsziel von Robin Data ist die Entwicklung und Betrieb einer Software-Plattform für Datenschutz-und Informationssicherheits-Management. Teil der Plattform sind die Robin Data Software, Beratungspartner und IT-Lösungsanbieter. Robin Data gruppiert und integriert Beratungs-und IT-Dienstleistungen, in der Robin Data Software und bietet so dem Kunden ein durchgängiges Serviceerlebnis in der Umsetzung von Datenschutz und Informationssicherheit.

Bereits zwei Jahre nach der Gründung hat es die Robin Data GmbH unter die Top 100 der am schnellsten wachsenden Startups in Deutschland geschafft. Robin Data wird dabei durch starke Investoren unterstützt. Das Konzept überzeugt: Schon heute ist die Software schon bei über 700 Kunden in ganz Deutschland im Einsatz. Seit 2021 ist das Qualitätsmanagementsystem der Robin Data GmbH erfolgreich ISO 9001:2015 zertifiziert.

www.robin-data.io