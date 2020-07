Qualstar expandiert mit OpenStorage zusammen im europäischen Markt

Der auf Band spezialisierte Anbieter für Datenspeicherlösungen setzt seine Pläne zur Marktexpansion mit einer neuen strategischen europäischen Partnerschaft fort.

Die Qualstar Corporation, ein führender Anbieter von auf LTO-Technologie basierenden Datenspeicher- und Datenmanagementlösungen, hat heute eine strategische Distributionspartnerschaft mit der OpenStorage AG angekündigt, die die Verfügbarkeit von Qualstar in Europa erhöht. Die in Deutschland beheimatete OpenStorage AG wird die gesamte Produktpalette ? inclusive der Q-Serie (Einstiegs- und Kompaktlibraries), der RLS-Serie (Midrange Library Segment) und der XLS-Serie (Enterprise Segment) ? an Kunden in ganz Europa vertreiben.

?Wir freuen uns, unsere Präsenz im europäischen Librarymarkt? mit einer schlagkräftigen und vertrauenswürdigen Marke wie Qualstar zu erweitern, die perfekte Lösungen für Unternehmen bietet, die einen Weg finden müssen, selten benötigte Daten sicher und geschützt langfristig zu speichern?, sagt Dieter Wandelt COO der OpenStorage AG.

?OpenStorage AG?s Partner Netzwerk und Expertise digitale Datenspeicherlösungen bereitzustellen, wird sicherlich unsere Marktdurchdringung stärken und dabei helfen, Qualstars Präsenz in Europa zu etablieren?, sagt Arun Vaishampayan, VP Global Sales Qualstar Corporation.

?Das ist der richtige Schritt in unserer strategischen Markterweiterung?, sagt Steven N Bronson, CEO der Qualstar Corporation. ?Durch die Unterstützung von Qualstar?s kosteneffizienten und extrem zuverlässigen Lösungen, kann die OpenStorage AG ihre einzigartige Expertise einsetzen, um dem europäischen Markt unsere neuesten Libraries anzubieten.

Über Qualstar

In Südkalifornien gegründet, ist Qualstar seit 1984 ein führender Anbieter von digitalen Datenspeicherlösungen. Ab 1995 konzentrierte Qualstar seine Anstrengungen auf automatisierte Bandbibliotheken. Gestützt auf 36 Jahre Erfahrung und über 35.000 verkaufte Einheiten, hat sich Qualstar eine Reputation für Vertrauen und Zuverlässigkeit erarbeitet. Heute bietet Qualstar ein komplettes Produktsortiment an Libraries in verschiedenen Größen und Konfigurationen an, um jede Speicheranforderung zu erfüllen. Mehr über Qualstar unter:

https://www.qualstar.com/

Die OpenStorage AG wurde 1993 gegründet um Kunden mit optischen und magnetischen Datenträgern sowie Druckerverbrauchsmaterial zu beliefern. Daneben bietet OpenStorage professionelle und kompetente Beratung, auch bei besonderen Anliegen, bei Spezialprodukten und einen maßgeschneiderten Service auf den Gebieten, Band, Optische Medien, Flash Memory and Entsorgungslösungen. Mehr über OpenStorage AG: https://www.openstorage.de