Quantstamp in Endrunde des SXSW Pitch 2020

Quantstamp präsentiert Blockchain-Lösungen des

Unternehmens in der Kategorie Blockchain

QUANTSTAMP, ein führendes Unternehmen für Blockchain-Sicherheit wurde in die

in der Kategorie Blockchain gewählt.

South by Southwest® (SXSW®) Conference & Festivals (13. bis 22. März 2020). Dort

präsentieren führende Start-ups aus der ganzen Welt ihre beeindruckendsten

technologischen Innovationen vor einer Jury sorgfältig ausgewählter Preisrichter

und einem Live-Publikum. Quantstamp wurde aus 937 Unternehmen, die sich für die

Präsentation auf dem SXSW Pitch 2020 beworben hatten, unter die 50 Finalisten

gewählt, die zehn unterschiedliche Kategorien abdecken. Bisherige Finalisten

haben über 6,6 Milliarden Dollar an Fördermitteln erhalten. Zu den ehemaligen

Teilnehmern gehören unter anderen Klout, Hipmunk und Wildfire.

Die zweitägige Veranstaltung findet am 14. und 15. März in der vierten Etage des

Downtown Hilton Austin im Salon D/E statt. Die Prämierung der Preisträger stellt

den Höhepunkt der Veranstaltung am 15. März dar. Im Rahmen dieser werden die

Gewinner unter den Start-ups jeder einzelnen Kategorie sowie ein Best in

Show-Sieger bekannt gegeben.

“Viele Unternehmen haben den Wunsch, die Blockchain-Technologie zu nutzen,

wissen aber nicht so recht, wo sie ansetzen sollen. Wir helfen Unternehmen, die

an der Blockchain-Technologie interessiert sind, sie auszuprobieren und zu

sehen, ob sie zu ihrem Geschäftsmodell passt”, so Richard Ma, Mitbegründer und

CEO bei Quantstamp. “Es ist uns eine Ehre, am SXSW Pitch teilzunehmen und

vorzuführen, auf welche Weise wir unseren Unternehmenskunden dabei helfen, das

Potenzial dieser Technologie zu nutzen.”

Quantstamp ermöglicht eine Zukunft mit sichereren und zuverlässigeren

Blockchain-Anwendungen und hilft Unternehmen aus zahlreichen Branchen,

Blockchain-Lösungen mit einer “sicherheitsorientierten Ausrichtung” zu

implementieren. Unternehmen wie Siemens, Maker und Kakao setzten auf Quantstamp,

um mehr als 1,5 Milliarden Dollar an digitalen Vermögenswerten zu sichern.

Unternehmen der Fortune 100 lassen ihre eigenen Blockchain-Plattformen von

Quantstamp implementieren.

“Seit über einem Jahrzehnt spielt SXSW Pitch eine zentrale Rolle bei der

Gestaltung des Venture-Ökosystems in der Frühphase. Dadurch wurden

vielversprechende Unternehmen mit den Ressourcen ausgestattet, die sie zum

Erfolg benötigen, wenn es darauf ankommt. Die hochkarätigen Juroren stammen aus

den wichtigsten Industrieunternehmen wie Amazon und Google X”, so Chris

Valentine, SXSW Pitch Event Producer. “Wir freuen uns darauf, die beeindruckende

Gruppe der diesjährigen Start-ups auf die Bühne zu bringen, damit sie uns zeigen

können, wie ihre Innovationen die Welt verändern werden.”

Weitere Informationen über SXSW Pitch erhalten Sie

unterhttps://www.sxsw.com/pitch.

