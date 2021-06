Quantum Battery Metals kündigt Mobilisierung von Arbeitern zur Durchführung seines auf Lithium ausgerichteten Arbeitsprogramms an



11. Juni 2021. Vancouver, British Columbia – Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B) (Quantum oder das Unternehmen) hat mit der Mobilisierung von Bodenarbeitern für seine drei Lithiumprojekte Rose West, Albanel und Kelso begonnen; diese werden im Rahmen des Arbeitsprogramms 2021 Vorrang haben. Das Unternehmen wird ein Bodenteam organisieren und mobilisieren und die Konzessionsgebiete in Quebec unter Verwendung eines Hubschraubers erkunden.

Die geplanten Arbeiten beinhalten Gesteinsprobenahmen und das Unternehmen beabsichtigt, auf Grundlage der Ergebnisse der hubschraubergestützten Untersuchung zu entscheiden, in welchen Teilen der drei Konzessionsgebiete die Arbeiten zuerst eingeleitet werden sollen. Da sich jedoch alle Konzessionsgebiete in Quebec befinden, wird der Kosten- und Zeitaufwand für die Reise zwischen den Projekten aufgrund ihrer Nähe zueinander verringert werden. Das Budget des geplanten Programms wird an neue Ergebnisse aus den ersten geologischen Arbeiten angepasst werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass die ersten Vermessungen und Bodenarbeiten bis zum dritten Quartal 2021 abgeschlossen werden. Das Unternehmen freut sich darauf, das Arbeitsprogramm im Jahr 2021 mit voller Kraft durch die Exploration und Erkundung der Lithiumkonzessionen des Unternehmens durchzuführen.

Wir sind sehr begeistert vom Potenzial dieser drei Konzessionsgebiete und werden uns bemühen, diese Flächen offensiv und gründlich zu erkunden, erklärt Director David Greenway.

QUANTUM BATTERY METALS CORP.

Andrew Sostad

_______________________

Andrew Sostad, CEO und Director

Kontaktdaten:

400 – 837 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia

V6C 3N6

Tel: 604.629.2936

E-Mail: Info@quantumbatterymetals.com

