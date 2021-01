Qumulo erweitert Cloud Q-Angebot auf AWS

Qumulo erweitert Cloud Q-Angebot auf AWS

Neue Konfigurationen ermöglichen Deploy-and-Go File Data Lakes in Petabyte-Größe bei deutlich reduzierten Kosten in der Cloud-Infrastruktur

München, Deutschland – 28. Januar 2021 – Qumulo, wegweisender Marktführer bei der Vereinfachung der Verwaltung von Unternehmensdateien in Hybrid-Cloud-Umgebungen, baut seine starke Position im Markt weiter aus und kündigt heute erweiterte Cloud Q Konfigurationen an, die über den AWS Marketplace verfügbar sind.

Das erweiterte Cloud File-Angebot kommt den Kunden gleich in zweierlei Hinsicht entgegen: es senkt die Kosten der Dateidaten-Verwaltung drastisch und erhöht zugleich die Bandbreite der Leistungsoptionen. Unterm Strich ergibt sich eine wesentlich effizientere Nutzung der AWS-Infrastruktur insgesamt, sowie eine Erweiterung unstrukturierter Dateidaten-Workloads.

Diese Weiterentwicklungen in Kombination mit kostenkontrollierter AWS-Infrastruktur

bringen Kunden Einsparungen von bis zu 70% im Bereich geschäftskritischer Dateidaten-Workflows. Unternehmenskunden können die Cloud-native High Performance File Data Platform von Qumulo künftig nutzen, um erhöhten Leistungsanforderungen datenintensiver, dateibasierter Workflows deutlich besser gerecht zu werden.

„Qumulo auf AWS gibt uns die nötigen Performance-Steigerungen gegenüber Object stores sowie die Möglichkeit, unsere hochaktiven Dateidaten in beliebigem Umfang in der Cloud zu nutzen“, so Graham Peddie, COO bei Cinesite. „Qumulo mit seinen capacity-basierten Optionen im Verbrauch ermöglicht es unseren Line of Business- und IT-Teams, gemeinsam an unseren digitalen Projekten zu arbeiten, ohne Kompromisse dabei eingehen zu müssen, wie wir unsere unstrukturierten Daten verwalten oder die Kostenkontrolle behalten.“

Daten sind der Motor moderner Unternehmen. Wie Daten erstellt, verwendet, verwaltet, geteilt, geschützt und letztlich gespeichert werden, steht als Anforderung im Fokus jeder Datenmanagement-Strategie. Darüber hinaus sind vollumfänglich flexible Skalierbarkeit, Kontinuität, Performance sowie Kostenkontrolle maßgeblich für den dynamischen Prozess der Daten-Innovation. In der Vergangenheit haben hohe Einstiegshürden, wie etwa kostspielige Vorleistungen, die Nutzung von Cloud-Innovations- und Betriebsmodellen erschwert.

„Mit Qumulo sind die mannigfaltigen Herausforderungen, die mit unstrukturierte Dateidaten einhergehen, jetzt einfacher zu bewältigen als Bestandteil einer umfassenderen Data-Intelligence-Strategie“, so Barry Russell, Senior Vice President und General Manager Cloud bei Qumulo. „Unsere neuen Konfigurationen im AWS Marketplace ermöglichen es Kunden, komplexe Leistungsanforderungen hinsichtlich unstrukturierter Daten zu bewältigen, indem sie hochperformante, mit Workflows in Verbindung stehende Data Lakes erstellen, während Daten-Intelligenzdienste wie KI und ML von AWS wirksamen Einsatz finden.“

Qumulos Erweiterung zweckgebundener Konfigurationen für Dateidaten-Angebote auf AWS, die über den AWS Marketplace verfügbar sind, bieten Kunden passgenaue Lösungen für die effiziente Nutzung unstrukturierter Daten sowie die Flexibilität, das Datenwachstum mit deutlicher Kostenersparnis zu unterstützen.

Mit unbegrenzter Skalierbarkeit und API-Programmierbarkeit bietet Cloud Q auf AWS eine vereinfachte Nutzung sowie einen gesteigerten Mehrwert besonders für Kunden aus den Sparten Medien & Unterhaltung, Life Sciences, Fertigung sowie Autonomes Fahren.

Qumulo stellt für Kunden Kostenkontrolle sicher, ferner das Beibehalten bestehender Investitionen, sowie aufschlussreiche Analysen über alle Bereitstellungen hinweg und – last not least – das Vermeiden teurer Kompromisse.

Qumulo bietet ein zusammenhängendes Dateisystem, ganz unabhängig davon, wo die Daten schlussendlich verwaltet oder abgerufen werden: On-Prem, Cloud, oder Edge. Mit der Qumulo? File Data Platform entfällt auch die Belastung des kostenaufwendigen Rewriting und Refactoring von Anwendungen für die Migration zur Anpassung an Cloud-Plattformen, sowie das Over-Provisioning von Kapazitäten aufgrund eingeschränkter Möglichkeiten.

Qumulo steht für Flexibilität, Innovation und Kontinuität der Cloud für File Storage – und das zu Preismodellen, die mit Cloud-only Lösungen wie etwa Object Storage klar konkurrieren können. Sie sind an einer Demo-Version interessiert? Kontaktieren Sie uns gerne!

Qumulo und das Qumulo-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Qumulo, Inc. Alle anderen hierin erwähnten Marken und Namen sind möglicherweise die Marken anderer Unternehmen. Copyright ? 2020. Alle Rechte vorbehalten.