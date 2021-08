Qumulo, Supermicro – strategische Allianz, mehr Flexibilität für Enterprise-Dateien

Qumulo und Supermicro bilden strategische Partnerschaft, um Flexibilität von Enterprise-Dateien zu erhöhen

Zusammenarbeit bietet Kunden kostenoptimierte Lösungen

München, Deutschland – 5. August 2021: Qumulo, marktführender Anbieter eines radikal einfachen Enterprise Filedaten-Managements in hybriden Umgebungen, gibt eine strategische Partnerschaft mit Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI) bekannt. Ziel ist es, Kunden mehr Flexibilität und Optionen mit Blick auf kosteneffizienten Dateidatenspeicher- und Compute-Lösungen zu bieten.

Um der wachsenden Rechenzentrumsdichte sowie den dynamischen Anforderungen der digitalen Transformation gerecht zu werden, erweitert diese Partnerschaft das Server Q-Angebot von Qumulo. Kunden können künftig via Supermicro die Vorteile einer neuen Generation von NVMe-Systemen mit verschiedenen Kapazitätsoptionen nutzen, während sie weiterhin vom marktführenden First-Level-Support durch das Qumulo Customer Success Team profitieren.

„Unsere Kunden wollen Flexibilität und verschiedene Optionen beim Aufbau von Enterprise File Storage-Lösungen. Qumulos neue Go-to-Market-Strategie mit Supermicro bietet unseren Kunden eine hochleistungsfähige Möglichkeit in einem ultra-dichten Footprint, die eine große Bandbreite an Workloads von Edge bis Analytics adressiert“, so Craig Bumpus, Chief Revenue Officer, Qumulo. „Wir freuen uns, weiterhin die Herausforderungen unserer Kunden im Bereich Datenmanagement zu lösen und zugleich unser Angebot durch die Partnerschaft mit Supermicro um mehr Flexibilität und Effizienz zu erweitern.“

Qumulos Software bietet eine flexible Grundlage, die vielfältige Einsatzmöglichkeiten (On-Premises, Cloud, Edge) schafft – über eine breite Auswahl leistungsstarker Hardware-Plattformen seiner Partner sowie global führende Cloud-Service-Provider. Qumulos Software-only Ansatz gibt Kunden die Freiheit, ihre unstrukturierten Daten überall dort zu speichern, zu managen und zu nutzen, wo sie diese Daten benötigen. Durch Qumulos All-inclusive Software-Abonnement erhalten alle Kunden immer Zugriff auf alle Funktionen sowie eingebettete Datenservices in einer einheitlichen Plattform, um das umfangreiche

Datenwachstum zu managen.

„Supermicro freut sich über die Zusammenarbeit mit Qumulo und Qumulos Datenmanagement-Plattform, die auf On-Premises-, Hybrid- sowie Cloud-Umgebungen ausgerichtet ist“, so Don Clegg, Senior Vice President, Worldwide Sales, Supermicro. „Supermicros Applikations-optimierten Systeme in Kombination mit Qumulos Server Q-Plattform richten sich an Kunden, die ein massives Datenwachstum verzeichnen und eine bessere Performance sowie niedrigere TCO anstreben.“

Qumulo Software-Lösungen sind über Supermicro und Qumulos weltweites Netzwerk von Vertriebspartnern erhältlich.

Qumulo und das Qumulo-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Qumulo, Inc. Alle anderen hier genannten Marken und Namen können Marken anderer Unternehmen sein. Copyright ? 2021. Alle Rechte vorbehalten.