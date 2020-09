RAD Studio 10.4.1 mit Verbesserungen für die Produktivität

Embarcadero freut sich mitteilen zu dürfen, dass zum jüngsten größeren Release 10.4 Sydney von RAD Studio nun das Produktupdate RAD Studio 10.4.1 verfügbar ist. Die Version bietet umfangeiche Produktivitäts- und Leistungsverbesserungen für alle unterstützten Plattformen. Delphi, C++Builder und RAD Studio 10.4.1 können von jedem aktiven Kunden mit einem Update-Abonnement heruntergeladen werden. Im Mittelpunkt von RAD Studio 10.4.1 stehen Qualitätsverbesserungen in vielen Bereichen. Dazu gehören beispielsweise:

Entwicklungsumgebung: mit einer verbesserten Unterstützung des Multimonitor-Supports

Delphi Code Insight: Performanceschub bei der Entwicklung, indem die automatische Codevervollständigung passgenauer arbeitet

Verbesserungen bei den Bibliotheken für eine parallele Verarbeitung, SOAP und XML

Weitere Verbesserungen betreffen die C++ Toolchain, Verbesserungen bei einzelnen Komponenten für FireMonkey und die Visual Component Library, Optimierungen im Delphi Compiler und ein Update für das iOS Deployment.

Es werden ebenso festgestellte Fehler in RAD Studio, Delphi und C++Builder bereinigt. Weitere Informationen zum aktuellen Update finden Sie unter http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Sydney/en/10.4_Sydney_-_Release_1

RAD Studio 10.4.1 ist die konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen Entwicklungsumgebung um Apps für Windows, Android, iOS, macOS und Linux in kurzer Zeit erstellen zu können.

Um sich grundlegend mit den vielfältigen technologischen Möglichkeiten von Delphi und C++ vertraut zu machen, steht eine Testversion zur Verfügung. Diese kann man von https://www.embarcadero.com/de/products/rad-studio/start-for-free herunterladen und sich auf der Webseite umfassend über die Features informieren.

Embarcadero bietet seit über 20 Jahren ein Set an innovativen Werkzeugen für Software-Entwickler. Mit den preisgekrönten Produkten Delphi?, C++Builder?, RAD Studio? und InterBase? hilft Emarcadero Entwicklern, deren Produktivität zu steigern, die Software-Qualität zu erhöhen, die Anwendungsleistung zu verbessern und die Kosten zum Time to Market drastisch zu reduzieren. Mit den nativen Treibern für Mobile Entwicklung ist Embarcadero einzigartig für die Erstellung von gerätenahen plattformübergreifenden Software-Anwendungen am Markt positioniert.

Über 90 der Fortune 100 Unternehmen und eine aktive Gemeinschaft von mehr als drei Million Benutzern weltweit vertrauen auf die preisgekrönten Produkte von Embarcadero, um Kosten zu optimieren und die Entwicklung und Innovation zu beschleunigen. Embarcadero wurde 1993 gegründet, wurde 2016 von Idera mit Hauptsitz in Houston Texas übernommen und ist mit zahlreichen Büros weltweit vertreten.

Weitere Informationen: www.embarcadero.com