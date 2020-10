Raffles Financial meldet strategische Zusammenarbeit mit Technologiezentrum von Freihandelszone Shanghai Lingang



Singapur, 26. Oktober 2020 – Raffles Financial Group Limited (CSE: RICH, FWB: 4VO, OTC: RAFFF) meldete heute, dass seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft Raffles Financial Private Limited (Raffles) am 22. Oktober 2020 eine strategische Kooperationsvereinbarung mit einer Laufzeit von drei Jahren (die Vereinbarung) mit Shanghai Lingang Technology Entrepreneurship Center Co. Ltd. (Lingang) (die Zusammenarbeit) unterzeichnet hat.

Raffles, das über professionelles Know-how und Erfahrung in der Unternehmensfinanzierung verfügt, wird Lingang beim Aufbau eines Entwicklungszentrums für schnell wachsende Technologieunternehmen mit führenden, revolutionären Technologien unterstützen. Die Rolle von Raffles besteht darin, die Auswahl, Einladung, Betreuung und Entwicklung von Unternehmen mit Mega-Einhorn-Potenzial zu unterstützen, um die Finanzierung mittels Notierung an den wichtigsten Börsen weltweit zu sichern.

Lingang verfügt über 17 Zentren mit über 20.000 Hightech-Unternehmen, die über die wichtigsten Provinzen Chinas verteilt sind, und die Aufgabe von Raffles besteht darin, diesen und zukünftigen Zentren die gesamte Palette der Finanzlösungen von Raffles zur Verfügung zu stellen, einschließlich individueller Dienstleistungen, die wie das Unicorn Acceleration Program für Lingang entwickelt wurden, erklärte Dr. Charlie In, Chairman von Raffles.

Raffles wird den Lingang-Unternehmen auch Beratungs- und Vermittlungsdienste bei der Finanzierung von Umstrukturierungen, ausländischen Börsennotierungen, Fusionen und Übernahmen, ausländischen Treuhandgesellschaften, globalen strategischen Allianzen, Investor Relations, Marktentwicklung nach der Börsennotierung sowie Unternehmensführung anbieten.

Über das Technologiezentrum Lingang

Shanghai Lingang Technology Entrepreneurship Center Co. Ltd. (Lingang) befindet sich in der International Innovation Collaboration Zone der Pilot-Freihandelszone (die FHZ) der Lingang New Area of China (Shanghai), die im August 2019 gegründet wurde und als nationales Technologieentwicklungszentrum fungiert. Die Priorität der FHZ besteht darin, Mega-Einhorn-Technologieunternehmen mittels günstiger Regierungspolitik und Steuersätze, nahtloser grenzüberschreitender Finanz-, Talent- und Technologietransfers, beginnend mit der Shanghai Technology Exchange, nach Lingang zu bringen.

Technologieakteure aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Biotechnologie, grüne Energie- und Umwelttechnologien, Finanztechnologien, integrierte Kreisläufe und Biowissenschaften werden eingeladen, ihren Hauptsitz nach Lingang zu verlegen. In Lingang sind bereits globale Unternehmen wie Tesla, BMW, General Electric (GE) und Siemens ansässig.

Über Raffles Financial Group Limited (CSE: RICH) (FWB: 4VO) (OTC:RAFFF)

Raffles Financial Pte Ltd. (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Raffles Financial Group Limited) ist eine steuerbefreite Corporate-Finance-Beratungsgesellschaft, die bei der Monetary Authority of Singapore (Finanzaufsichtsbehörde von Singapur) registriert ist. Raffles bietet Beratungs- und Vermittlungsdienste für Börsennotierungen an. Raffles Financial fungiert als Berater für Familien-Trusts, Family Offices und Investmentfonds. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.rafflesfinancial.co.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsorgan (Regulation Services Provider im Sinne der Richtlinien der Canadian Securities Exchange) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Informationen) im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Performance. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigt, erwartet, ist davon überzeugt, wird, prognostiziert, schätzt, nimmt an und ähnlicher Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, soll zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen, welche auf den derzeitigen Überzeugungen und Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts derartiger zukünftiger Ereignisse basieren. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilungen zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, die erwarteten Partnerschaften mit Finanzinstituten weltweit und das Wachstumspotenzial durch Provinzvertreter. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen im Falle neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder auf andere Weise zu aktualisieren oder zu berichtigen, sofern dies nicht durch das geltende Wertpapierrecht vorgeschrieben ist. Aufgrund der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen sollten sich die Anleger nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Die vorgenannten Aussagen betreffen ausdrücklich jegliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!