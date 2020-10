Rainforest Resources Inc. : Ukumarí Cloud Forest



Rainforest del Ecuador hat den Erwerb des Konzessionsgebiets San Vicente de Cambugán mit einer Gesamtfläche von 9.190,77 Hektar abgeschlossen und bei den zuständigen Behörden in Ecuador registriert.

Dieses Konzessionsgebiet beherbergt den größten Reichtum und Endemismus an Tier- und Pflanzenarten, da es sich innerhalb des Hotspots der tropischen Anden befindet.

Dieser Wald ist Teil des Lebensraums des Brillenbären, weshalb das Unternehmen ihm den Namen Ukumarí Cloud Forest gegeben hat, da Ukumarí in der Kichwa-Sprache Bär bedeutet. Dieses wichtige Gebiet, das geschützt werden muss, trägt auch zur Kohlenstoffbindung bei, zumal es etwa 180 Tonnen CO2 pro Hektar speichert.

Dieses Wildreservat ist durch anthropische Aktivitäten, die zur Fragmentierung des Lebensraums und zur Entwaldung führen, stark bedroht. Zu den Maßnahmen, die in dem Gebiet durchgeführt werden, zählen die Umsetzung nachhaltiger Aktivitäten in Zusammenarbeit mit den Communitys im Bereich der direkten Einflussnahme auf das Konzessionsgebiet sowie die Einleitung des CO2-Zertifizierungsprozesses des Gebiets in den aufeinanderfolgenden Phasen, die vom Unternehmen festgelegt werden.

