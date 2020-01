Ralph Brinkhaus: KeineÜbernahme kommunaler Altschulden durch den Bund

Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus dämpft die Hoffnungen auf

eine Altschuldenhilfe für Kommunen durch den Bund. Brinkhaus sagte dem

Tagesspiegel (Montagausgabe): “Die Verantwortung für die kommunalen Altschulden

liegt bei den Ländern.” Der Bund sei nicht zuständig. Brinkhaus verwies darauf,

dass einige Länder in den vergangenen Jahren Programme zur Entschuldung ihrer

Kommunen aufgelegt hätten. Er betonte zudem, dass der Bund in den vergangenen

Jahren “die Länder immer wieder massiv finanziell unterstützt” habe. “Aus meiner

Sicht sind die Beziehungen zwischen Bund und Ländern schon viel zu verflochten”,

sagte Brinkhaus. “Statt über eine Schuldenübernahme durch den Bund zu reden,

sollten wir uns lieber damit beschäftigen, wie wir die Zuständigkeiten von Bund

und Ländern wieder besser strukturieren. Am Ende sollte klar sein, wer für was

verantwortlich ist.”

https://www.tagesspiegel.de/politik/altschuldenhilfe-fuer-kommunen-der-bund-hilf

t-der-bund-hilft-nicht/25424430.html

Rückfragen bitte an: Der Tagesspiegel, Telefon: 030-290 21 14301,

www.tagesspiegel.de

Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4489714

OTS: Der Tagesspiegel

Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell