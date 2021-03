Ramford Analytics Inc. Wertpapiere sind nun in jedes Depot der Welt einbuchbar

Die Ramford Analytics Inc., ein innovatives Investment- und Private Equity Unternehmen aus Vancouver, Kanada, gibt bekannt, dass durch die Kooperation mit der renommierten Clearing- und Listingspezialisten „Integral Transfer Agency Inc.“ aus Toronto bzw. USA, die Girosammelfähigkeit Ihrer Wertpapiere umgesetzt ist.

Dies bedeutet, dass nun Wertpapiere der Ramford Analytics Inc. über die ISIN CA7514871093 in fast jedes Depot der Welt einbuchbar sind.

Die Aktionäre der Ramford Analytics Inc. können dazu einen Einbuchungsauftrag bei ihrem depotrührenden Kreditinstitut stellen und damit die Übertragung ihrer Aktien in das eigene Depot in Auftrag geben.

Das Ziel der Zusammenarbeit von Ramford und der Integral Tranfer Agency ist es -aus der Perspektive von Ramford- mit Hilfe eines zuverlässigen und erfahrenen Partners die Clearingprozesse, die Einführung der Girosammelfähigkeit der Ramford sowie die Edgarisierung von SEC Mitteilungen bei der Ramford Analytics Inc. umzusetzen.

„Diese Ziele sind nun gemeinsam mit dem Team der Intergral erfolgreich in Angriff genommen und nun auch anteilig umgesetzt worden – Ich freue mich sehr, dass wir nun unserem Ziel einen entschiedenen Schritt näher gekommen sind!“ sagte Benjamin Parge, CEO der Ramford Analytics Inc.

Der Private Equity- und Finanzmarktspezialist Ramford Analytics Inc. konzentriert sich auf die mathematisch-algorithmische Risikobewertung von Investitionen in internationalen Kapitalmärkten, Immobilienprojekten sowie öffentlichen und privaten Unternehmen aus Nordamerika, Europa und Russland.

Die Herausforderung für Ramford ist der quantitative Ansatz des Unternehmens, einerseits wiederkehrende Muster in riesigen Datenmengen zu identifizieren und andererseits diese Analysen auf die Immobilien- und Finanzmärkte anzuwenden, um schnelle und präzise Handlungsempfehlungen geben zu können.

Die Integral Transfer Agency Inc., besteht aus zwei spezialisierten unabhängigen Gesellschaften: einer kanadischen Gesellschaft in der Provinz Ontario, 100 Queen St E, Suite 203, Toronto, ONT M5C 1S6 und einer amerikanischen Gesellschaft. Die amerikanische Gesellschaft ist die Integral Transfer Agency USA Inc., 635 16th St, Niagara Falls, NY 14301.

Die Integral Transfer Agency Inc. ist ein zugelassener Partner der CDS Clearing and Depository Services Ltd. – der offiziellen Kanadischen Wertpapierclearing-Gesellschaft

Integral Transfer Agency USA Inc. ist eine offizielle Clearing-Gesellschaft der US-Börsenaufsicht SEC (Securities Exchange Commission) und eine anerkannte Transferagentur der Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC).