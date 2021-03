Ramford Risk-Assessment Algorithmus schlägt im 3. Jahr in Folge den DAX

Die Ramford Analytics Inc., ein innovatives Investment- und Private Equity Unternehmen aus Vancouver, Kanada, gibt bekannt, dass der firmeneigene Algorithmus und dessen Markteinschätzungen im Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020 die Vergleichsbenchmark DAX30 übertroffen hat.

Der Private Equity und Finanzmarkt Spezialist Ramford Analytics Inc. konzentriert sich auf die mathematisch-algorithmische Risikobewertung von Investitionen in Immobilienprojekte, die internationalen Kapitalmärkte, sowie öffentliche und private Unternehmen aus Nordamerika, Europa und Russland.

Seit dem ersten Einsatz der Technologie im Februar 2018 wurde jedes Jahr der DAX als Vergleichsindex geschlagen. Dabei bleibt zu bemerken, dass das Alpha (Outperformance) im Jahr 2020, trotz Corona Draw Down im Februar 2020, bei über 11% lag. (Chart-Link)

„Alle Risikoparameter haben im März 2020 hervorragend funktioniert, sodass unser Algorithmus keine Trades umgesetzt hat, während der DAX diesen Monat mit einem Minus von 16,44% beenden musste.“ sagte dazu Dirk Opitz, CTO der Ramford Analytics Inc.

Dadurch konnte die Gesamtperformance der Strategie seit go-live im Februar 2018 auf 61,74% gesteigert werden – im gleichen Zeitraum konnte der Dax gerade einmal eine Performance von 1,49% verbuchen. Dabei wurden etwaige Handelskosten in den Vergleich mit einbezogen.

Im Rahmen der globalen Unternehmensexpansion, in der Ramford ständig seine Technologie und ihre Anwendung verbessert, werden nun die notwendigen Maßnahmen getroffen, um den Ramford Algorithmus auf weitere Anwendungsbereiche auszuweiten.

Benjamin Parge, CEO von Ramford:

„Die Verbesserung unserer Technologie zahlt sich aus – ist aber auch eine unglaublich kräfte- und kapazitätsraubende Aufgabe. Eine so konstante und über Jahre bewiesene Erfolgsquote können nur die wenigsten nachweisen. Genau deswegen zeigen auch die ersten institutionellen Investoren Interesse an unseren Markteinschätzungen. Wir sind zwar noch ein junges Start-Up, aber dennoch bereit die ganz Großen in der Branche zu ärgern. Mein größter Dank geht daher an unsere IT-Abteilung und insbesondere an unseren CTO, Dirk Opitz!“

„Zudem stehen in den nächsten beiden Quartalen signifikante Optimierungen und Weiterentwicklungen unserer Technologie an, sowie die Erweiterung unserer Aktivitäten auch auf Underlyings im Krypto-Bereich“ fügte Benjamin Parge, CEO der Ramford Analytics Inc. hinzu.