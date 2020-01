Ran an den Computer: Kursangebot der Anna-Siemsen-Schule

Nicht für alle Menschen ist der Umgang mit Computer und Internet selbstverständlich und alltäglich, insbesondere älteren Menschen fehlt es häufiger an Routine und Erfahrung. Das kostenfreie Kursangebot ?Ran an den Computer? der Anna-Siemsen-Schule (BBS 7) richtet sich an Menschen über 50 Jahre und vermittelt einen verständlichen Einstieg in die Welt der Bits und Bytes. Das Besondere dieser Kurse: Angeleitet und unterstützt werden die Seniorinnen und Senioren von Schülerinnen und Schülern der Berufsfachschule Altenpflege. Die Anwendung von Textprogrammen steht dabei ebenso auf dem Programm wie die Nutzung des Internets.

Dieses Jahr bietet die Schule in Hannovers Nordstadt zwei Kursreihen (montags oder dienstags) mit insgesamt 22 Plätzen und jeweils vier Terminen an:

Montag, 10. Februar bis Montag, 2. März (10 bis 13 Uhr)

Dienstag, 11. Februar bis Dienstag, 3. März (10 bis 13 Uhr)

Weitere Informationen und Anmeldung bis zum 5. Februar 2020 unter der Telefonnummer 0511/168-44012 im Sekretariat der Anna-Siemsen-Schule (BBS 7), Im Moore 38, in Hannover.