Randstad Sourceright erhält nun auch den Beeline Certified Strategic Partner Status für die Region EMEA

Beeline, ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für das Management von nicht angestellten Mitarbeitern, gab heute bekannt, dass Randstad Sourceright, ein weltweit führender Anbieter von Talentlösungen, in der Region EMEA zum zertifizierten strategischen Partner von Beeline ernannt wurde. Eine Certified Strategic Partnership bestand bereits in Nordamerika wo die Unternehmen bereits seit längerem zusammenarbeiten.

Die Beeline Strategic Partner Certification ist ein exklusives Programm, das nur für ausgewählte Beeline MSP-Partner offen ist. Es gibt den gemeinsamen Kunden die Sicherheit, dass beide Partner erstklassige Service- und Technologieressourcen bei der Nutzung des Beeline Vendor Management Systems (VMS) anbieten.

Die Zertifizierung umfasst eine solide Technologieausbildung sowie eine gemeinsame Implementierungsmethodik. Randstad Sourceright-Teammitglieder haben in Zusammenarbeit mit dem Beeline-Implementierungsteam eine gemeinsame Methodik entwickelt, die den Implementierungsprozess für Kunden optimiert. Beeline und Randstad Sourceright werden die Methodik laufend überprüfen, um Möglichkeiten für Verbesserungen zu identifizieren und sich über Prozesse, Verfahren und Dokumentationen auszutauschen.

Darüber hinaus nehmen die Randstad Sourceright-Teams an Client Service-Workshops teil, die auf die spezifischen Bedürfnisse gemeinsamer Kunden zugeschnitten sind, und in denen die Supportprozesse beider Organisationen überprüft werden, um sicherzustellen, dass diese kontinuierlich verbessert werden. Diese Schulungen vertiefen die Nutzung der Beeline-Technologie durch die Partner und geben den Kunden das Vertrauen, dass die Unternehmen, die sie unterstützen, eng aufeinander abgestimmt sind und sich gemeinsam für den Erfolg ihres Programms einsetzen.

„Randstad Sourceright und Beeline sind seit langem Partner und die Zeit und Energie, die wir in die Angleichung und Rationalisierung der Prozesse zwischen unseren Organisationen investiert haben, festigt die Partnerschaft weiter“, sagte Boy Wijnen, Director of EMEA Sales Support and Partners bei Beeline. „Das EMEA-Zertifizierungsprogramm erweitert unsere bestehende Beziehung in der EMEA-Region und ist entscheidend für die Verbesserung unserer Fähigkeit, unseren gemeinsamen Kunden, die in ganz Europa tätig sind, mehr strategischen Wert zu liefern.“

„Beeline und Randstad Sourceright sind beide darum bemüht, ihren Kunden die besten technologischen Lösungen zu liefern. Durch die engere Zusammenarbeit können wir uns auf die wachsenden Bedürfnisse unserer Kunden ausrichten und dadurch noch bessere Dienstleistungen und Geschäftsergebnisse liefern“, so Michael Smith, Global CEO von Randstad Sourceright.

Um sich für die Zertifizierung zu qualifizieren und diese aufrechtzuerhalten, mussten die Randstad Sourceright-Teammitglieder den Beeline System Certification Test bestehen, und sie nehmen regelmäßig an vierteljährlichen Geschäftsbesprechungen und an gemeinsamen Marketing- und anderen gesponserten Veranstaltungen teil, entwickeln zusammen Methoden für die Implementierung und den Betrieb und sie wohnen Vorstandssitzungen mit wichtigen Interessengruppen bei, um die Ausrichtung der gemeinsamen Anforderungen zu etablieren und deren Einhaltung sicherzustellen.

Informationen zu Beeline

Beeline ist seit über 20 Jahren ein global führender Anbieter von Softwarelösungen zur Beschaffung und Verwaltung externer Personalressourcen. Durch intelligente Personallösungen unterstützt Beeline Beschaffungs- und Personalexperten dabei, Kosten zu optimieren, Risiken zu senken, Transparenz zu schaffen, eine größere Effizienz zu erzielen und die Produktivität zu steigern. Weitere Informationen finden Sie auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3028900 -1&h=3192038792&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D30 28900-1%26h%3D4085708429%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.beeline.com%252F%26a%3Dbe eline.com&a=beeline.com .

Informationen zu Randstad Sourceright

Randstad Sourceright ist ein weltweit führender Anbieter von Talentlösungen, der die Strategien zur Talentakquise und zum Humankapitalmanagement für die erfolgreichsten Arbeitgeber der Welt vorantreibt. Wir stärken diese Unternehmen, indem wir eine Human Forward-Strategie einsetzen, die den Einsatz innovativer Technologien mit Expertenwissen in Einklang bringt und sowohl Organisationen als auch Menschen dabei unterstützt, ihr wahres Potenzial auszuschöpfen. Lesen Sie mehr unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3028900-1&h=2928478829&u=https%3A %2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3028900-1%26h%3D2589271876%2 6u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2 526o%253D2925167-1%2526h%253D3156735957%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.r andstadsourceright.com%25252F%2526a%253Dwww.randstadsourceright.com%26a%3Dwww.ra ndstadsourceright.com&a=www.randstadsourceright.com

