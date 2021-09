Rapid Dose Therapeutics begrüßte Premierminister Doug Ford zur Besichtigung der Anlage in Burlington

Produktive Diskussion über den „Impfstoffkandidaten COVID-19 aus Ontario“

BURLINGTON, Ontario – 28. September 2021 – Gestern Nachmittag hat Rapid Dose Therapeutics Corp. („RDT“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DOSE) den Premierminister von Ontario, Doug Ford, und das Mitglied der gesetzgebenden Versammlung von Ontario Stephen Crawford in ihrem Hauptsitz und ihrer Produktionsstätte in Burlington, Ontario, willkommen geheißen. Es wurden produktive Gespräche über alle Facetten des Geschäfts geführt.

Während des Rundgangs informierten RDT-CEO Mark Upsdell und sein Führungsteam den Premierminister über den neuesten Stand des in Ontario hergestellten Impfstoffkandidaten COVID-19, der in Zusammenarbeit mit der McMaster University untersucht wird. Diese Studie erreicht immer mehr wichtige Meilensteine, darunter die statistisch signifikante Immunantwort nach der Verabreichung des Vorzeigeprodukts des Unternehmens, QuickStrip™, das mit SARS-CoV-2-Spike-Protein infundiert wurde.

Premierminister Ford zeigte sich beeindruckt von dem hohen Arbeitseinsatz, der von den Mitarbeitern und ihren wissenschaftlichen Partnerschaften an der Universität geleistet wird, einschließlich der beeindruckenden Meilensteine bei der Herstellung dieses Impfstoffs.

„Ich freue mich sehr, RDT heute besuchen zu können, um die neuesten Forschungsergebnisse bekannt zu geben, die hier in Ontario in Zusammenarbeit mit der McMaster University erzielt wurden. Ich habe immer gesagt, dass Ontario einige der besten und klügsten Köpfe der Welt beheimatet, und RDT ist der Beweis dafür. Dies ist eine in Ontario entwickelte Lösung, die die Art und Weise, wie Impfstoffe auf der ganzen Welt verabreicht werden, verändern könnte.“

Premierminister Ford und das RDT-Team sprachen außerdem über die Bedeutung der Schaffung von Arbeitsplätzen und die Förderung weiterer Innovationen in der Provinz.

„Wir haben uns sehr gefreut, Premier Ford und seinen Ministern die Arbeit vorzustellen, die wir mit unserer neuartigen QuickStrip-Technologie leisten, die Herausforderungen bei der Herstellung, die wir lösen mussten, um die Forschungsarbeit und die Lebensfähigkeit als Impfstoff für COVID-19 weiterhin zu erleichtern, und die Innovationen, die wir durch unsere nutrazeutischen Produkte anbieten“, sagte Mark Upsdell, CEO von Rapid Dose Therapeutics. „Da unser Unternehmen weiter wächst und unsere Forschung weiterhin wichtige Meilensteine erreicht, freuen wir uns auf weitere Gespräche mit der Provinz Ontario.“

Das Unternehmen behauptet weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass sein Produkt in der Lage ist, COVID-19 zu beseitigen, zu heilen oder einzudämmen.

Über Rapid Dose Therapeutics Corp.

Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das die Verabreichung von Medikamenten durch Innovation revolutioniert. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, QuickStrip™, ist ein dünner, oral auflösbarer Film, der mit einer unendlichen Liste von Wirkstoffen (Nutrazeutika, Pharmazeutika, Impfstoffe, Cannabis) infundiert werden kann, die schnell in den Blutkreislauf gelangen, was zu einem raschen Wirkungseintritt des Wirkstoffs führt.

www.rapiddose.ca

Für weitere Informationen:

Investorenkontakt:

Mark Upsdell, CEO

mupsdell@rapid-dose.com

+1 (416) 477 1052

Medienkontakt:

Kim Robinson

krobinson@rapid-dose.com

+1 (905) 330 4055

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie „können“, „sollten“, „erwarten“, „potenziell“, „glauben“, „beabsichtigen“, „werden“, „könnten“, „planen“, „erwarten“ oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, einschließlich, ohne Einschränkung, in Bezug auf die Lieferung von Geräten und Produkten unter Verwendung der QuickStrip™-Produktliefermethode, die Erzielung wiederkehrender Einnahmen, stellen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des RDT-Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse dar und werden auf der Grundlage der dem RDT-Management derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen gehalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, ohne Einschränkung, Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, nachteiligen Branchenereignissen, Marketingkosten, Marktverlusten, der Beendigung von WLM-Vereinbarungen, zukünftigen legislativen und regulatorischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Cannabis, der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, der Cannabisbranche in Kanada im Allgemeinen, Einkommenssteuer- und Regulierungsangelegenheiten, der Fähigkeit, seine Geschäftsstrategien umzusetzen, Wettbewerb, Währungs- und Zinsschwankungen und anderen Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die Aussagen zukunftsgerichteter Informationen, auch wenn sie von der Geschäftsleitung von RDT zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als zutreffend erweisen, da nicht garantiert werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de;amp;isin=CA75339A1012

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.