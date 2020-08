Rapid Dose Therapeutics gibt Kreditfinanzierung bekannt



Burlington, Ontario – 11. August 2020 – Rapid Dose Therapeutics Corp. (RDT) hat über die Zusammenarbeit mit Leede Jones Gable einen ersten Vorschuss von einem strategischen Industrieinvestor in Höhe von 500.000 CAD als Teil einer Kreditfazilität in Höhe von insgesamt 6.000.000 CAD erhalten.

Die Finanzierung kommt von einem Kreditgeber aus einem vorgelagerten Industriesegment, der die Bedeutung der RDT-Technologie und des Geschäftsmodells erkannt hat, um die rasche Einführung von QuickStrip auf den globalen Märkten zu ermöglichen. Die Chance auf hohe Margen in den THC- und CBD-Märkten war für den Kreditgeber ausschlaggebend für seine Entscheidung, RDT mit der Kreditfazilität auszustatten.

Von der vorgeschlagenen Kreditfazilität sollen zunächst 3.000.000 CAD (einschließlich der ersten Tranche von 500.000 CAD) in Form eines befristeten Darlehens aufgenommen werden. Die verbleibenden 3.000.000 CAD sollen als revolvierende Kreditlinie zur Verfügung gestellt werden, die in Schritten von je 500.000 CAD in Anspruch genommen wird. Die Mittel sollen zur Unterstützung der raschen Expansion in neue Märkte, zum Produktionsstart des Werkes in Burlington (Ontario), zur Bereitstellung von Betriebskapital für seinen Handelskredit und zur Finanzierung spezieller Projekte in Verbindung mit den strategischen Geschäftswachstumsmöglichkeiten des Unternehmens verwendet werden. In operativer Hinsicht wird RDT durch die Bereitstellung einer sicheren Versorgung mit CBD-Qualitätsprodukten durch den Kreditgeber in die Lage versetzt, CBD-Endprodukte für Kanada und die Exportmärkte bereitzustellen.

Die Mittel, die dem Unternehmen im Rahmen dieses ersten Vorschusses zur Verfügung gestellt werden, werden mit einem jährlichen Zinssatz von 12% verzinst und sind monatlich rückwirkend zahlbar. In Verbindung damit und nach Abschluss der vorgeschlagenen Kreditfazilität wird der anfängliche Vorschuss mit einem Zinsverzicht für die ersten zwölf Monate in die Kreditfazilität umgewandelt. Als Teil der Transaktion wird das Unternehmen dem Kreditgeber 7 Millionen Warrants ausgeben, die zu einem Preis von 0,25 Cent pro Aktie über einen Zeitraum von 24 Monaten ausgeübt werden können.

Mark Upsdell, CEO von RDT, erklärt hierzu: “Dies ist eine sehr aufregende und wichtige Bestätigung, dass unsere Technologie, unsere Strategie und unser nachgelagertes Produktangebot genau die Art von Investitionsmöglichkeit darstellt, die von strategischen Investoren gesucht wird. RDT verfolgt weiterhin seine globale Strategie, die durch QuickStrip ermöglichte, sublinguale bzw. bukkale Verabreichung von Pharmazeutika, Nutrazeutika und Cannabisprodukten für Erwachsene mit ausgewählten globalen Lizenzproduzenten zu realisieren. Diese Kreditfazilität wird es RDT ermöglichen, neue Wachstumsprogramme in der Entwicklung voranzutreiben, neue Märkte zu adressieren, ihre Partnerschaftsvereinbarungen zur Erforschung der Vorteile von QuickStrip als Alternative zur COVID-Impfstoffverabreichung fortzusetzen und Zugang zu Betriebskapital zu haben”.

Über Rapid Dose Therapeutics

Rapid Dose Therapeutics Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen der Biowissenschaften, das innovative, proprietäre Technologien zur Verabreichung von Medikamenten anbietet, die effizienter sind und die Lebensqualität verbessern. RDT bietet den Konsumenten eine schnelle, bequeme und präzise Verabreichungsmöglichkeit an. Dabei konzentriert sich RDT auf die klinische Forschung und Produktentwicklung für die Fertigungsindustrie im Gesundheitswesen, einschließlich der Nutrazeutika-, Pharma- und Cannabisindustrie. Innerhalb des Cannabissektors bietet RDT eine schlüsselfertige Produktlösung an, die es ermöglicht, die QuickStrip firmeneigene Medikamentenverabreichungstechnologie von ausgewählten Partnern lizenzieren zu lassen. Die dienstleistungsbasierten Lizenzverträge sorgen für wiederkehrende Einnahmen, die eine rasche Expansion in weitere, vielversprechende Märkte ermöglichen – und Mehrwerte für Konsumenten und Aktionäre schaffen. RDT hat sich verpflichtet, kontinuierlich innovative Lösungen zu entwickeln, die auf verschiedene Verbrauchersegmente und zukünftige Marktbedürfnisse ausgerichtet sind – einschließlich Menschen, Tiere und Pflanzen.

Weitere Informationen auf www.rapiddose.ca

Medienkontakt für Investoren:

Mark Upsdell

CEO

mupsdell@rapid-dose.com

+1 (647) 200-4709

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Stammaktien dar, noch soll es Verkäufe der Stammaktien in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung rechtswidrig wäre. Die Stammaktien wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der “U.S. Securities Act”) oder nach staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem U.S. Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierung.

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Alle Informationen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen RDT glaubt, erwartet oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über den Abschluss der vorgeschlagenen Kreditfazilität in Höhe von 6.000.000 CAD. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die sich der Kontrolle oder Vorhersage von RDT entziehen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie erstellt wurden, und, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt RDT jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Obwohl RDT der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen inhärenten Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte aufgrund der inhärenten Unsicherheit dieser zukunftsgerichteten Informationen kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Informationen gesetzt werden.

Die kanadische Wertpapierbörse hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung.