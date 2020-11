Ratgeber Berufsstart Bewerbung erscheint neu ? inkl. Tipps zum Bewerbungsschreiben und Vorstellungsgespräch auch über Skype & Co.

?Berufsstart Bewerbung? ist an die Bedürfnisse der Studenten und Absolventen angepasst. Die Ausgabe enthält durch den strukturierten Aufbau einen roten Faden, sodass der komplette Bewerbungsprozess analysiert und mit Tipps versehen wird. Der erste umfassend geschilderte Bereich ist die ?Selbstanalyse?. Dieser Abschnitt des Bewerbungsprozesses wird von Bewerbern oftmals unterschätzt und ist deshalb ein wichtiger und ausführlicher Teil der Ausgabe. Besonders ausschlaggebend sind die Soft-Skills der Bewerber, die teils noch unbekannt sind und daher erst herauskristallisiert werden müssen. Mit verschiedenen Methoden finden die Studenten und Absolventen heraus, in welchem Bereich sie besonders stark sind. Darüber hinaus erfahren die Leser die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Recherche von aktuellen Jobangeboten. So werden vorrangig die Stellenbörsen und Jobmessen charakterisiert. Sie erfahren zudem, auf welche Begriffe in Stellenangeboten besonders geachtet werden muss und inwiefern sie in Ihrem Anschreiben darauf eingehen sollen.Auch die verschiedenen Bewerbungswege werden thematisiert. So erfahren die Leser Tipps und Informationen zur Online-Bewerbung, Bewerbung per eMail oder die postalische Bewerbung. In diesem Bereich ist außerdem wichtig, welche Bewerbungsunterlagen vorhanden sein müssen. Demnach werden auch das Bewerbungsanschreiben und der Lebenslauf durchleuchtet. Auch die Anlagen bezüglich der Zeugnisse und Zertifikate bleiben hier nicht ungeachtet. Der letzte große Bereich thematisiert das Bewerberauswahlverfahren. Studenten und Absolventen erhalten Tipps zum Vorstellungsgespräch und bekommen das Assessment-Center (Präsenz-AC & Online-AC) näher analysiert.Die Ausgabe ist kostenfrei an zahlreichen Hochschulen und Universitäten erhältlich. Alternativ ist es auch möglich die Printausgaben zu bestellen oder sie als eBook und als PDF auf www.berufsstart.de/bewerbung/ zu downloaden.