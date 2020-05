Raus aus der Corona-Falle! Frank Rosin legt mit der Gastronomen-Rettung los: Dreharbeiten zu “Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!” gestartet (FOTO)

Deutschlands Restaurantretter Nummer 1 steht vor seiner größten Herausforderung. Frank Rosin sagt der Krise den Kampf an. Seine Mission: Raus aus der Corona-Falle! Gastronomen in ganz Deutschland kämpfen um ihre Existenz. Jetzt dürfen sie unter bestimmten Auflagen wieder öffnen. Das Startsignal für Frank Rosin und sein Team: Der Zwei-Sterne-Koch und Restaurantbesitzer legt direkt los, um den in Not geratenen Gastronomen aus der Krise zu helfen. Die Dreharbeiten zu “Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!” sind am gestrigen Mittwoch gestartet.

Frank Rosin weiß: Das ist eine Mammut-Aufgabe, die nur im Team zu schaffen ist. Zur Verstärkung holt er sich zwei weitere Gastronomie-Fachleute an seine Seite. Marken- und Consulting-Expertin Eva-Miriam Gerstner sowie Gastronomie-Unternehmer Thomas Hirschberger unterstützen mit ihrem geballten Know-How die Rettungsmissionen. Mit individuell abgestimmten Maßnahmen will das Trio die Umsätze der Lokale wieder ankurbeln und Geld in die leeren Kassen spülen.

Kabel Eins zeigt “Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!” im Sommer 2020. Produziert wird das Format von der RedSeven Entertainment GmbH, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios.

Pressekontakt:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Communications & PR Michael Ulich Tel. +49

[89] 9507-7296 Michael.Ulich@ProSiebenSat1.com

Photo Production & Editing

Clarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7841/4597185

OTS: Kabel Eins

Original-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell