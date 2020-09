re–graph auf der FeuerTrutz Digital 2020

Der Brandschutzspezialist re–graph nimmt am 30. September und 1. Oktober an der Fachmesse Feuertrutz teil, die zusammen mit dem Brandschutzkongress erstmals virtuell durchgeführt wird. ?Leider können wir unsere Kunden und Interessenten diesmal nicht persönlich begrüßen. Aus vielen Gesprächen wissen wir aber, dass der Informationsbedarf aktuell außerordentlich hoch ist?, meint Vertriebsleiter Marco Rosenberger. Deswegen habe man sich kurzfristig für eine Teilnahme an der digitalen Veranstaltung entschieden.

Wie auf einem ?richtigen? Messestand steht das persönliche Gespräch im Mittelpunkt. Die Vertriebsbeauftragten stehen ihren Gesprächspartnern exklusiv zwei Tage lang per Chat und Video zur Verfügung. Für ein intensives Come-Together hatten Feuertrutz Network und die Messe Nürnberg ein spezielles Matchmaking-Tool angekündigt. Der Messebesuch ist bei Registrierung mit dem Gutscheincode ?DIGI20regraph? unter www.messe-ticket.de/Nuernberg/FeuerTrutz2020/Register kostenlos.

Zu entdecken gibt es viel auf dem digitalen Messestand von re–graph. Vorgestellt werden unter anderem das grafische Informationssystem Aplis, der intelligente Feuerwehr-Zutrittsorganisator FZO sowie die brandneue, ab 2021 verfügbare sabotagesichere Leitersicherung LS.

Die re–graph GmbH ist ein führender Hersteller von Informationssystemen für Brandmeldeanlagen, Feuerwehr-Peripherie und Brandschutzgrafiken. Als Pionier bei der Entwicklung von Feuerwehr-Laufkarten verbindet das Unternehmen seit über 40 Jahren Erfahrung mit Innovation und Dynamik zum Nutzen seiner Kunden.

Qualität, Flexibilität und Nachhaltigkeit sind die Leitmotive bei der Entwicklung und Fertigung, die ausschließlich in Deutschland stattfinden. Datenschutz und Datensicherheit für sensible Kundendaten werden dabei von Anfang an berücksichtigt.

Die Produkte von re–graph werden nach den aktuell gültigen Normen und Richtlinien des Vorbeugenden Brandschutzes hergestellt und von anerkannten Instituten wie VdS geprüft. Das Qualitätsmanagement des Unternehmens ist nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. re–graph beschäftigt am Stammsitz in Korntal-Münchingen bei Stuttgart und in den fünf regionalen Niederlassungen 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.