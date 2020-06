Re-Opening Event Center Schwielowsee

Brandenburg lockert als eine der ersten Bundesländer die eingeschränkten?Veranstaltungsrichtlinien.

Meetings, Events, Hochzeiten und?kulturelle?Veranstaltungen?bis 999 Teilnehmer?sind?wieder?erlaubt. MICE Portal untersuchte am Beispiel Event Center Schwielowsee, welche Faktoren für den?besten?Neustart ausschlaggebend?sind.

Vor den Toren Berlins, direkt am Schwielowsee in der Nähe von Potsdam, liegt das Event Center Schwielowsee. Ausgestattet mit einem?eigenen?Bootssteg, einem Hafenrestaurant und 7,5 ha Freifläche. Diese?exklusive?Lage und die?weitläufige?Bauweise des Ressorts mit 14?Eventräumlichkeiten?bieten viel Platz. Dieser?wird?für zum Einhalten der Abstandsregeln?benötigt?und optimal genutzt.?Dazu?tragen die?Ausweichmöglichkeiten?im Innen- und Außenbereich bei, die sich rund um das Anwesen befinden. Neben Privatfeiern ist das Event Center?besonders?für Businessgäste attraktiv. Beispielsweise für ein Kick-off mit einer Extra-Dosis Motivation nach der?langen?Homeoffice Phase.

Björn Seidel, Director of MICE Sales und damit verantwortlich für einen?perfekten?Neustart ins Meeting-Geschäft, erklärt das Geheimnis so: ?Durch Corona gab es?kaum?die?Möglichkeiten?Hochzeiten, Geburtstage und Jubiläen zu zelebrieren.?Daher?verzeichnen wir jetzt einen?regelrechten?Boom an Anfragen. Und weil wir flexibel?sind?und über?viele?Räume und?weite?Freiflächen?verfügen,?können?wir?ganz?neue?Erlebnisse kreieren.? Laut Seidel?ist?jetzt Kreativität?gefragt, um alle Anfragen zu realisieren und beim?Kunden?zu punkten. Meeting im Garten? Genügend Abstand für die?Bewirtung? Kein Problem, Zeltaufbauten und?nachhaltige?Lunchboxen sind schnell realisiert.?Auch?Meetings mit 200 Personen stellen dank 1000 M-Bit?Internetleitung?und Streaming keine?Herausforderung?dar. Die Teilnehmer teilen sich auf weitere Räume auf oder?können?bequem aus dem Home-Office teilnehmen. Das Streaming-Setup?wird?durch?professionelle?Technikpartner individuell?gelöst. Weitere Kooperationspartner, wie die Kreativagentur Teamgeist sorgen für?einzigartige?Teamerlebnisse unter?Einhaltung?aller?notwendigen?Abstandsregeln.

Die Pluspunkte?liegen somit klar?auf der Hand:?Großes Freigelände zur?Ergänzung?der hohen Meeting-Kapazitäten im Innenbereich,?attraktives?Ambiente,?schnelle?Internetanbindung, eingespielte?Partner für?anspruchsvolle?Veranstaltungstechnik?und inspirierende Teamerlebnisse.?Doch?das Beste kommt zum Schluss. Das Event Center Schwielowsee hat ein?kreatives?und flexibles Team, das Spaß und Lust hat,?neue?Eventerlebnisse zu realisieren!

Björn Seidel meistert die?Herausforderungen?auch?deshalb?so?gut, weil er?voller?Elan die Chancen sieht und diese mit seinem Team umsetzt. ?Was wir durch Corona?verloren?haben, ist weg.?Wir haben?jedoch?jetzt die Chance, schnell?wieder?anzuknüpfen,?neue?Wege auszuprobieren und am Ende durch Flexibilität und Kreativität?neue?unvergessliche?Events zu kreieren. Wir sind?voller?Zuversicht im Hinblick auf die?Realisierung?des anstehenden Budgets. Wir spüren in diesen Tagen, wie dankbar unsere Gäste unsere?Bemühungen?annehmen. Geht nicht, gibt es nicht.?

Auch?das?MICE Portal?unterstützt?alle?mutigen, inspirierten und flexiblen Hotels, die?wieder?aufstehen, in dem sie sich?ganz?prominent in der Trendlinie ?Re-Opening? im?MICE Portal?den?Kunden?vorstellen?können.

Das MICE Portal ermöglicht die intuitive Recherche sowie einfache Planung und Buchung sämtlicher Event- und Tagungskomponenten, vom Tagungshotel über die Location und das Rahmenprogramm bis hin zum Teilnehmermanagement. Für Unternehmen gibt es zudem die Möglichkeit sich die Software entsprechend der individuellen MICE (MeetingIncentiveCongressEvent) Prozesse maßschneidern zu lassen. Dabei profitieren Kunden und Anbieter von 20 Jahren Erfahrung des Unternehmens.

Zusammen mit den Niederlassungen in Attenkirchen, Berlin und Bonn zählt das Unternehmen ca. 60 Mitarbeiter. Alle mit dem Ziel, mit der eigenen Online Eventmanagement Plattform die Art, wie Veranstaltungen online realisiert werden, zu revolutionieren.