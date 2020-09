Re: Positioning konkret – Die Kunst der Neupositionierung

Gerade in Krisenzeiten beschränken viele Menschen ihre Entscheidungen auf Optionen, die sie direkt mit der Lösung ihres Problems in Verbindung bringen. Zum Zug kommt dann nur, wer bereits einen Platz im Kopf des potentiellen Kunden hat. Während die örtliche Buchhandlung den Versand mangels Nachfrage einstellt und Lokale selbst langjährige Stammkunden verlieren, wachsen zur selben Zeit Online-Versender und Fast-Food Ketten. Der Fehler liegt also nicht am weiterhin nachgefragten Angebot, sondern vielmehr darin, sich nicht rechtzeitig in der Assoziationskette der Kunden positioniert zu haben. In diesem einzigartigen Hands-On Seminar erarbeiten wir an zwei Tagen direkt umsetzbare Strategien und Lösungen für die konkreten Herausforderungen Ihres Unternehmens.Worum geht es?Anhand der konkreten Problemstellungen der einzelnen Teilnehmer beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit den folgenden Themen:

Die Kundenbedürfnisse verstehen

? Der Mensch als Händler und Kunde

? Assoziationsketten verstehen und erzeugen

? Autopilot und unbewusste Entscheidungen

? Äußere und innere Auslöser

? Einfaches Handeln ermöglichen

? Der Mensch als pseudo-rationales Wesen

Prinzip Knappheit

? Die Zeitdruck-Falle: No-Name oder McDonald?s?

? Ungewissheit als Lockmittel

? Entscheidungen erleichtern durch eingeschränktes Angebot

? Preis und Wert verstehen

?Suchmaschine? Kundenwunsch

? Techniken zur Zielgruppenfindung

? Was Keywords mit Positionierung zu tun haben

? Schlüsselworte definieren und prägen

? Die Kraft der Heuristik

? Preis- und Assoziationsanker schaffen

? Google vs Yahoo

Gewohnheiten verstehen und etablieren

? Die Funktionsweise von Werbung

? Warum Gewürze teurer sein können als Fleisch

? Konsistentes Verhalten ermöglichen

? Problemfeld Kostenlos

Die Kommunikation der Zukunft

? Minenfeld Online

? SEO, Social Media oder Postwurfsendung?

? Warum Google überbewertet ist

? Wie Werbung wirklich funktioniert

? Emotionalisieren statt überzeugen

? Wirksame Kommunikationsstrategien

Was bringt mir dieses Seminar?

? Sie sehen Ihr Unternehmen aus Kundensicht

? Sie verstehen, wie Kaufentscheidungen funktionieren

? Sie erlernen die Kunst der wirksamen Positionierung

? Sie werden unabhängiger von Suchmaschinen und Social Media

? Sie erhalten Input und Feedback von den anderen Teilnehmern

? Sie erarbeiten konkrete Lösungen für Ihre persönlichen Herausforderungen

Referenten:

Gerhard Conzelmann (Physiker, Ökonom und Erfolgs-Coach)

Bernhard Moestl (Bestseller-Autor, Fotograf und Reiseleiter)

Seminardetails:

Termin: Di, 17.11.2020 und Do, 19.11.2020, 09.30 – 12.30 Uhr

Dauer & Kosten

EUR 490,– zzgl. Ust

Mehr erfahren und anmelden: https://www.moestl.com/de/termine/repositioning-konkret-07.09.2020/